Türkiye'yi Gözyaşlarına Boğan Yangın Faciası: İzmir'de 5 Küçük Kardeşin Tabutu Yan Yana Musalla Taşında!

İzmir’in Selçuk ilçesinde, evde tek başlarına olduğu sırada çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kardeşlerin tabutları yan yana musalla taşına konduğu anlar görünlerin yüreklerini sızlattı. Namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.