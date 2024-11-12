Türkiye'yi Gözyaşlarına Boğan Yangın Faciası: İzmir'de 5 Küçük Kardeşin Tabutu Yan Yana Musalla Taşında!
Türkiye'yi Gözyaşlarına Boğan Yangın Faciası: İzmir'de 5 Küçük Kardeşin Tabutu Yan Yana Musalla Taşında!
İzmir’in Selçuk ilçesinde, evde tek başlarına olduğu sırada çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kardeşlerin tabutları yan yana musalla taşına konduğu anlar görünlerin yüreklerini sızlattı. Namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.
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İzmir'in Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı 5 kardeşin, evde elektrik sobasından çıkan yangın sonucu ölmesi tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.
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Kağıt toplayarak ve hurda satarak geçimini sağlayan anne Melisa Akcan’ın çocukları eve kilitleyip hurda satmaya gittiği sırada başlayan yangın sonrası anne gözaltına alındı.
5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamadı. Anne ayrıca cenaze sonrası Adliye'ye sevk edildi.
Cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan ise jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı.
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Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.
Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi.
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