Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Servisleri İçin Yeni Çalışma: "Yenidoğan Bilim Kurulu"

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin daha iyi takip edilmesi amacıyla 13 uzman hekimden oluşan Yenidoğan Bilim Kurulu'nu kurdu. Bu kurul, Türkiye genelindeki özel ve kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek.