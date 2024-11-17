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Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Servisleri İçin Yeni Çalışma: "Yenidoğan Bilim Kurulu"

Sağlık Bakanlığı'ndan Yenidoğan Servisleri İçin Yeni Çalışma: "Yenidoğan Bilim Kurulu"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
17.11.2024 - 09:38

Sağlık Bakanlığı, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin daha iyi takip edilmesi amacıyla 13 uzman hekimden oluşan Yenidoğan Bilim Kurulu'nu kurdu. Bu kurul, Türkiye genelindeki özel ve kamu hastanelerindeki yenidoğan yoğun bakım hizmetlerini denetleyecek. 

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Yenidoğan Bilim Kurulu'nun oluşturulması, "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 10 özel hastanenin ruhsatının iptal edilmesinin ardından geldi.

Yenidoğan Bilim Kurulu'nun oluşturulması, "yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında 10 özel hastanenin ruhsatının iptal edilmesinin ardından geldi.

Bakanlık, bu olayın ardından hastanelerdeki denetimlerin sıkılaştırılması ve mevcut sistemdeki sıkıntıların düzeltilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, doktorlar ve hemşirelerin yetkinlikleri değerlendirilecek, tedavi süreçleri ve hastaların zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacak.

Bakanlık, bu olayın ardından hastanelerdeki denetimlerin sıkılaştırılması ve mevcut sistemdeki sıkıntıların düzeltilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, doktorlar ve hemşirelerin yetkinlikleri değerlendirilecek, tedavi süreçleri ve hastaların zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacak.

Yaklaşık 450 ünite bulunan Türkiye genelindeki tüm yenidoğan yoğun bakım üniteleri denetim altına alınacak. Sağlık Bakanlığı'na sunulacak raporlar doğrultusunda, uygun olmayan tedavi yöntemleri tespit edilen hastanelere yaptırımlar uygulanacak.

Yaklaşık 450 ünite bulunan Türkiye genelindeki tüm yenidoğan yoğun bakım üniteleri denetim altına alınacak. Sağlık Bakanlığı'na sunulacak raporlar doğrultusunda, uygun olmayan tedavi yöntemleri tespit edilen hastanelere yaptırımlar uygulanacak.

Bu süreçte, devletin diğer kurumlarıyla iş birliği yapılarak veri toplanacak ve hizmetlerin kalitesi artırılacak.

Bu süreçte, devletin diğer kurumlarıyla iş birliği yapılarak veri toplanacak ve hizmetlerin kalitesi artırılacak.
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