CHP, Bakan Yusuf Tekin'in Laiklik Açıklamaları İçin Suç Duyurusunda Bulundu!
CHP, Bakan Yusuf Tekin'in Laiklik Açıklamaları İçin Suç Duyurusunda Bulundu!
CHP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında 'görevi kötüye kullanma' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da AK Parti Merkez İlçe kongresinde yaptığı konuşmada laiklik üzerinden CHP'yi eleştirmiş ve şunları söylemişti: "Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak... Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun."
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bazı milletvekilleri ve partililer bugün Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunmak için Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi.
Yusuf Tekin'in Anayasa'nın 81. maddesinde yer alan metni okuyarak "demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına" dair ant içtiğini kaydeden Özçağdaş, Bakan Tekin'in içtiği anda bağlı kalmayarak, laiklik ilkesini yalan ve çarpıtma ifadelerle hedef haline getirdiğini iddia etti.
Tekin'in "görevi kötüye kullanma suçunu" işlediğini öne süren Özçağdaş, Tekin hakkında, Anayasa'nın, "inkılap kanunlarının korunması" başlıklı 174. maddesinin de ihlal edildiği gözetilerek, resen belirlenecek suçlar yönünden de ayrıntılı soruşturma yürütülmesi gerektiğini söyledi.
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