CHP, Bakan Yusuf Tekin'in Laiklik Açıklamaları İçin Suç Duyurusunda Bulundu!

CHP'li Özçağdaş, Yusuf Tekin hakkında, ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçları yönünden de soruşturma yapılmasını istediklerini bildirdi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻