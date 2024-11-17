Narin'in Ağabeyi Enes Güran'ın Cezaevinden Yaptığı Konuşma Sızdırıldı: Nevzat Bahtiyar Detayı Dikkat Çekti!

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü hala gizemini korurken, yeni bir gelişme dikkat çekti. Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın cezaevinde ailesi ile görüştüğü anlara ilişkin görüntüler sızdırıldı. Skandal görüntülerde, Enes Güran'ın kahkahalar içinde ailesiyle görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.Enes Güran görüntülerde ayrıca davada tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için 'Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten' sözlerini sarf etti.

Kaynak: A Haber