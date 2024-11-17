Narin'in Ağabeyi Enes Güran'ın Cezaevinden Yaptığı Konuşma Sızdırıldı: Nevzat Bahtiyar Detayı Dikkat Çekti!
Narin'in Ağabeyi Enes Güran'ın Cezaevinden Yaptığı Konuşma Sızdırıldı: Nevzat Bahtiyar Detayı Dikkat Çekti!
Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü hala gizemini korurken, yeni bir gelişme dikkat çekti. Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın cezaevinde ailesi ile görüştüğü anlara ilişkin görüntüler sızdırıldı. Skandal görüntülerde, Enes Güran'ın kahkahalar içinde ailesiyle görüşmesi dikkatlerden kaçmadı.Enes Güran görüntülerde ayrıca davada tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için 'Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten' sözlerini sarf etti.
Kaynak: A Haber
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Türkiye, geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşanan Narin Güran cinayeti ile sarsıldı. 21 Ağustos 2024 tarihinde evinden çıkan ve Kur'an kursuna giden Narin Güran'dan bir daha haber alınamadı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu, kayıp Narin'in cansız bedeni 19 gün sonra bir dere kenarında çuval içerisinde bulundu.
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Narin Güran'ın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü hala gizemini korurken, yeni bir gelişme dikkat çekti. Narin Güran'ın ağabeyi Enes Güran'ın cezaevinde ailesi ile görüştüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Skandal görüntülerde, Enes Güran'ın kahkahalar içinde ailesiyle görüşmesi dikkatlerden kaçmadı. Enes Güran, "Allahın izniyle bu hafta her şey belli oluyor. Buradan çıkacağım kafamız dik alnımız açık." dedi.
Görüşmenin devamında, Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, "En azından sizin çıkacağınız kesin." ifadesinde bulundu.
Enes Güran ise, davada tutuklu olarak yargılanan Nevzat Bahtiyar için "Ağabey diğerleri cezaevinde hallederler zaten" sözlerini sarf etti.
A Haber tarafından yayınlanan o görüntüler 👇
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