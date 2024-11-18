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Cemal Enginyurt Kimdir? Demokrat Parti'den Ayrıldığını Açıklayan Cemal Enginyurt Neden İstifa Etti?

Cemal Enginyurt Kimdir? Demokrat Parti'den Ayrıldığını Açıklayan Cemal Enginyurt Neden İstifa Etti?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
18.11.2024 - 14:02

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçiş yapan Cemal Enginyurt hakkında şok bir gelişme yaşandı. Demokrat Parti’nin 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen 15. Olağan Kongresi’ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt partiden istifa ettiğini açıkladı.

Bu gelişme üzerine pek çok kişi, aktif siyasi yaşamı ile sık sık gündem olan Cemal Enginyurt hakkında araştırmalara başladı. Peki, Cemal Enginyurt kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den neden istifa etti? İşte detaylar...

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Cemal Enginyurt Kimdir?

Cemal Enginyurt Kimdir?

Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 tarihinde Ordu'nun Dedeli köyünde dünyaya gelmiş siyasetçi, gazeteci ve milletvekilidir. 59 yaşındaki Enginyurt; ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini memleketi Ordu'da tamamlamıştır. Lisans eğitimini ise Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde almıştır.

Cemal Enginyurt'un Siyasi Kariyeri

Cemal Enginyurt'un Siyasi Kariyeri

Cemal Enginyurt, 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle henüz lise 1. sınıf öğrencisiyken 3 sene hapis yatmıştır. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temsilciliğini kurmuş; 12 Eylül sonrası ilk olan Ülkü Ocakları faaliyetlerini başlatmıştır.

1991 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi'nde il sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği görevini, 1993 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK üyesi olarak sürdürmüştür. Daha sonra 1994 yılında aynı partinin Ordu il başkanı olmuştur.

MHP'den Ordu Belediye Başkan Adayı olan Cemal Enginyurt, 1995 seçimlerinde MHP Ordu 1. sıra milletvekili adayı da olmuştur. Açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan isim, 21. ve 27. dönemlerde milletvekili olarak görev yapmıştır.

MHP'den ihraç edildikten sonra da Demokrat Parti'ye geçiş yapmıştır. 4 yıl burada görev yapmış ancak 18 Kasım 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurmuştur.

Cemal Enginyurt MHP'den Neden İhraç Edildi?

Cemal Enginyurt MHP'den Neden İhraç Edildi?

Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin fındık fiyatı açıklaması üzerine 19 Temmuz 2020'de AKP'yi eleştirmişti. Eleştirilerinde şu sözleri kullanmıştı:

“Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi? Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda 'Sayın Cumhurbaşkanı' diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri? Muhalefet mi ettik size?”

Bu açıklamaları üzerine Cemal Enginyurt, MHP üyeliğinden kesin çıkarma talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmiş ve MHP'den ihraç edilmiştir.

Daha sonra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın daveti ile Demokrat Parti'ye katılmıştır. Demokrat Parti'de 4 yıl boyunca görev yapan Enginyurt, bu partide Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den Neden Ayrıldı?

Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den Neden Ayrıldı?

4 yıldır Demokrat Parti'de görev yapan Cemal Enginyurt, X (Twitter) hesabından paylaştığı bir videoyla partisinden ayrıldığını duyurdu. 

2025 yılının Mart ayında yapılması planlanan kongrenin ani bir kararla 17 Kasım'da yapıldığını söyleyen Enginyurt, kongrenin Mart 2025'te yapılması için ricada bulunduklarını ancak bu tekliflerinin kabul edilmediğini söyledi. 

Bunun üzerine kırgınlığını dile getiren Enginyurt, düşüncelerinin kabul görmediği ve mücadelelerinin takdir edilmediği bir ortamda bulunamayacağını ifade ederek istifa ettiğini açıkladı.

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