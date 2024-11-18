Cemal Enginyurt Kimdir? Demokrat Parti'den Ayrıldığını Açıklayan Cemal Enginyurt Neden İstifa Etti?
Cemal Enginyurt Kimdir? Demokrat Parti'den Ayrıldığını Açıklayan Cemal Enginyurt Neden İstifa Etti?
MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçiş yapan Cemal Enginyurt hakkında şok bir gelişme yaşandı. Demokrat Parti’nin 17 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen 15. Olağan Kongresi’ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt partiden istifa ettiğini açıkladı.
Bu gelişme üzerine pek çok kişi, aktif siyasi yaşamı ile sık sık gündem olan Cemal Enginyurt hakkında araştırmalara başladı. Peki, Cemal Enginyurt kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Cemal Enginyurt Demokrat Parti'den neden istifa etti? İşte detaylar...
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Cemal Enginyurt Kimdir?
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