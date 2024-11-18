Cemal Enginyurt Kimdir? Demokrat Parti'den Ayrıldığını Açıklayan Cemal Enginyurt Neden İstifa Etti?

4 yıldır Demokrat Parti'de görev yapan Cemal Enginyurt, X (Twitter) hesabından paylaştığı bir videoyla partisinden ayrıldığını duyurdu.

2025 yılının Mart ayında yapılması planlanan kongrenin ani bir kararla 17 Kasım'da yapıldığını söyleyen Enginyurt, kongrenin Mart 2025'te yapılması için ricada bulunduklarını ancak bu tekliflerinin kabul edilmediğini söyledi.

Bunun üzerine kırgınlığını dile getiren Enginyurt, düşüncelerinin kabul görmediği ve mücadelelerinin takdir edilmediği bir ortamda bulunamayacağını ifade ederek istifa ettiğini açıkladı.