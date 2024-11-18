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Teğmen Ebru Eroğlu İle İlgili Skandal Karar: Küfür ve Taciz İfade Özgürlüğü Sayıldı

Teğmen Ebru Eroğlu İle İlgili Skandal Karar: Küfür ve Taciz İfade Özgürlüğü Sayıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 11:16

Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, geleneksel mezuniyet yemininin ardından arkadaşlarıyla birlikte kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demişti. Ancak bu sözleri söylen Eroğlu ve teğmenler hedef gösterilmiş, haklarında soruşturma açılmış ve ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. 

Eroğlu ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Gazeteci Barış Terkoğlu, bugün Cumhuriyet’te yayımlanan köşesinde Eroğlu’nun uğradığı tacizi savcılığa şikayet ettiğini ancak yazılan küfürün “İfade hürriyeti” sayıldığını anlattı. 

Terkoğlu yazısında üç skandal yargı kararını yazarak “Cumhuriyet kurumlarının ne hale getirildiğini anlayın” notunu düştü. 

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Eylül ayında Kara Harp Okulu mezuniyet töreni gerçekleşti. Mezuniyet töreni sırasında genç teğmenler kılıçlarını çekerek geleneksel yeminlerini etti. Yeminin ardından teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.

Eylül ayında Kara Harp Okulu mezuniyet töreni gerçekleşti. Mezuniyet töreni sırasında genç teğmenler kılıçlarını çekerek geleneksel yeminlerini etti. Yeminin ardından teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.

Mezuniyet yeminini dönemin birincisi Ebru Eroğlu ettirdi. Eroğlu önderliğinde öğrencilerin ettiği yemin şöyle:

“Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır.

Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk şerefimizle yaşayacağız şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk’üm diyene.”

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle başta Eroğlu olmak üzere mezun olan genç teğmenler iktidarın büyük tepkisiyle karşılaşmış ve hedef gösterilmişti.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle başta Eroğlu olmak üzere mezun olan genç teğmenler iktidarın büyük tepkisiyle karşılaşmış ve hedef gösterilmişti.

Haklarında soruşturma başlatılan teğmenler TSK'dan ihraç edilme tehdidiyle karşı karşıya.

Gazeteci Barış Terkoğlu, bugün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan köşesinde hedef gösterilen Kara Harp Okulu birincisi teğmen Ebru Eroğlu'na edilen küfür ve uğradığı tacizle ilgili verilen skandal yargı kararını yazdı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, bugün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan köşesinde hedef gösterilen Kara Harp Okulu birincisi teğmen Ebru Eroğlu'na edilen küfür ve uğradığı tacizle ilgili verilen skandal yargı kararını yazdı.

Terkoğlu, yazısında 'Neyle mücadele ettiğimizi, Teğmen Ebruları harcayan düzenin nasıl kurulduğunu, Cumhuriyet kurumlarının ne hale getirildiğini anlayın diye anlatacağım' notunu düşerek üç skandal yargı kararını yazdı. 

Kaynak

“Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”

“Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”

Ebru Eroğlu, hedef gösterilmesinin ardından binlerce hakarete uğradı. Eroğlu’na taciz ve küfür içerikleri mesajlar yağarken genç kadın çareyi savcılığa şikayet etmekte buldu.

Eroğlu'na atılan mesajlardan birisi de şuydu: “Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”

Ancak savcıya göre bu paylaşımda bir suç yoktu. 21 Ekim’de kovuşturmaya yer yok kararı verildi. Eroğlu’nun fotoğrafına yazılan bu küfür dolu mesaj “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti sayıldı.

Emekli albay Orkun Özeller ise uzun süre sınır ötesi operasyonlarında yer alan bir isimdi. Özeller, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına tepki gösteren bir paylaşım yaptı ve hakkında soruşturma başlatıldı…

Emekli albay Orkun Özeller ise uzun süre sınır ötesi operasyonlarında yer alan bir isimdi. Özeller, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına tepki gösteren bir paylaşım yaptı ve hakkında soruşturma başlatıldı…

Özeller paylaşımında “Ey terörist sevici Bahçeli Sen kimden icazet aldın da benim arkadaşlarımın katilini affederek onu Meclis’e davet ediyorsun” dedi. 

Savunmasında ise “Kucağında şehitler vermiş biri olarak haklı tepkimi gösterdim”, “Düşünce özgürlüğümü kullandım”, “Terörist diyerek Öcalan’ı kastettim” ifadelerini kullandı. Önümüzdeki günlerde yargılaması başlayacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetine kola sıçrattılar, "Cumhurbaşkanına hakaretten" gözaltına alındılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetine kola sıçrattılar, "Cumhurbaşkanına hakaretten" gözaltına alındılar.

Üçüncü isim ise Bursa’da yaşayan Mehmet Altın isimli vatandaştı. Altın, İsrail’in Gazze saldırılarını protesto etmek için AK Parti Gemlik ilçe binasına gitti…

Altın, kola firmasına verilen teşvik haberilerinin ardından arkadaşı Yıldırım Doğan’ı aradı. Altın ve Doğan isimli arkadaşı kola alarak AK Partili yöneticiye “Alın için” diyerek tepkilerini gösterecekti. O anları kamerayla çekerek yayınlayacaklardı. Ancak bina kapalıydı ve kolayı kapıya dökerek İsrail’i protesto ettiler. 

İlçe binasının camında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı vardı ve silüeti yere yansıyordu.

İki isim Erdoğan’ın siluetine kola sıçratmak suretiyle cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Ayrıca Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve mala zarar verme suçundan 11 yıl hapis istemli dava açıldı.

İkinci duruşmanın ardından iki isim hakkında adli kontrol kararı kaldırıldı.

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