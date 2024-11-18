Teğmen Ebru Eroğlu İle İlgili Skandal Karar: Küfür ve Taciz İfade Özgürlüğü Sayıldı

Ebru Eroğlu, hedef gösterilmesinin ardından binlerce hakarete uğradı. Eroğlu’na taciz ve küfür içerikleri mesajlar yağarken genç kadın çareyi savcılığa şikayet etmekte buldu.

Eroğlu'na atılan mesajlardan birisi de şuydu: “Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”

Ancak savcıya göre bu paylaşımda bir suç yoktu. 21 Ekim’de kovuşturmaya yer yok kararı verildi. Eroğlu’nun fotoğrafına yazılan bu küfür dolu mesaj “Ebru’nun adını yazmamış sonuçta” diyerek ifade hürriyeti sayıldı.