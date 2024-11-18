Teğmen Ebru Eroğlu İle İlgili Skandal Karar: Küfür ve Taciz İfade Özgürlüğü Sayıldı
Teğmen Ebru Eroğlu İle İlgili Skandal Karar: Küfür ve Taciz İfade Özgürlüğü Sayıldı
Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, geleneksel mezuniyet yemininin ardından arkadaşlarıyla birlikte kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demişti. Ancak bu sözleri söylen Eroğlu ve teğmenler hedef gösterilmiş, haklarında soruşturma açılmış ve ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.
Eroğlu ihraç edilme riskiyle karşı karşıya kaldı. Gazeteci Barış Terkoğlu, bugün Cumhuriyet’te yayımlanan köşesinde Eroğlu’nun uğradığı tacizi savcılığa şikayet ettiğini ancak yazılan küfürün “İfade hürriyeti” sayıldığını anlattı.
Terkoğlu yazısında üç skandal yargı kararını yazarak “Cumhuriyet kurumlarının ne hale getirildiğini anlayın” notunu düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eylül ayında Kara Harp Okulu mezuniyet töreni gerçekleşti. Mezuniyet töreni sırasında genç teğmenler kılıçlarını çekerek geleneksel yeminlerini etti. Yeminin ardından teğmenler “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı nedeniyle başta Eroğlu olmak üzere mezun olan genç teğmenler iktidarın büyük tepkisiyle karşılaşmış ve hedef gösterilmişti.
Gazeteci Barış Terkoğlu, bugün Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan köşesinde hedef gösterilen Kara Harp Okulu birincisi teğmen Ebru Eroğlu'na edilen küfür ve uğradığı tacizle ilgili verilen skandal yargı kararını yazdı.
“Bunu insan s... bile, o kadar çirkin bir Kemalist kaşar ama Kemalist olduğu için tecavüz edebilirim buna.”
Emekli albay Orkun Özeller ise uzun süre sınır ötesi operasyonlarında yer alan bir isimdi. Özeller, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan çağrısına tepki gösteren bir paylaşım yaptı ve hakkında soruşturma başlatıldı…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siluetine kola sıçrattılar, "Cumhurbaşkanına hakaretten" gözaltına alındılar.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın