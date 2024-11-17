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Cüneyt Özdemir TSK'dan İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen Teğmen Ebru Eroğlu'na İş Teklifinde Bulundu!

Cüneyt Özdemir TSK'dan İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen Teğmen Ebru Eroğlu'na İş Teklifinde Bulundu!

TSK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.11.2024 - 00:57

Kara Harp Okulu’nun gerçekleşen son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin ederek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmıştı. Dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu, bu yemin sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Kılıçlı yemin töreni sonrası ihracı istenen teğmen sayısı böylece 2’ye yükselmişti. Teğmen Ebru, disipline sevk tebliğini Polatlı Topçu Okulu’nda eğitim alırken öğrenmişti. Sosyal medyadan gelen destek mesajlarının ardından bir destek de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Özdemir, Teğmen Ebru'ya iş teklifinde bulundu!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin ettiği törende "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin ettiği törende "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde slogan atmıştı.

Kılıçlı yemin töreninin ardından teğmenlere yönelik soruşturma başlatıldı:

Soruşturma kapsamında alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı..

Soruşturma kapsamında alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu'nun da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı..

Tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken alan Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükselmişti yükseldi.

Tebliği Polatlı Topçu Okulu’nda eğitimdeyken alan Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte ihracı istenen teğmen sayısı ikiye yükselmişti yükseldi.

Teğmen Eroğlu için gazeteci Cüneyt Özdemir'den destek içeren bir tweet ve bir de davet geldi.

Teğmen Eroğlu için gazeteci Cüneyt Özdemir'den destek içeren bir tweet ve bir de davet geldi.

Özdemir, Teğmen Ebru'ya ekiplerine katılması için davette bulunurken konuyla ilgili bir de eleştiride bulundu.

Özdemir, Teğmen Ebru'ya ekiplerine katılması için davette bulunurken konuyla ilgili bir de eleştiride bulundu.
twitter.com
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"Gerçeklikten kopmuşlar" diyen Özdemir duygularını bu şekilde dile getirdi:

"Gerçeklikten kopmuşlar" diyen Özdemir duygularını bu şekilde dile getirdi:
twitter.com

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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kayra han

Bu kadın bir gün türkiyenin ilk kadın genelkurmay başkanı olacak.

q

hayır olmaz, çünkü bu kadının tipinde tamamiyle farklı kariyer var, ülkenin mevcut iktidarına uyumlu değil.

Cindirella Man

Şüphe yoktur ki boşta kalmaz bu vatan evlatlarını bağrına basar

IMPORTABLE

ruhum sıkılıyor artık bir şeyler söylemek istiyorum ama ne söyleyeceğimi bilmiyorum.

ken bal

Ben yanmasam, Sen yanmasan, Biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa! Bu tepkiler umarım sandıkta oy kaybı olarak yansıyacak onlara