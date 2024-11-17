Cüneyt Özdemir TSK'dan İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen Teğmen Ebru Eroğlu'na İş Teklifinde Bulundu!

Kara Harp Okulu’nun gerçekleşen son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin ederek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atmıştı. Dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu, bu yemin sonrası ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti. Kılıçlı yemin töreni sonrası ihracı istenen teğmen sayısı böylece 2’ye yükselmişti. Teğmen Ebru, disipline sevk tebliğini Polatlı Topçu Okulu’nda eğitim alırken öğrenmişti. Sosyal medyadan gelen destek mesajlarının ardından bir destek de gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi.

Özdemir, Teğmen Ebru'ya iş teklifinde bulundu!