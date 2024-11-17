AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan Teğmenlerle İlgili FETÖ Benzetmesi

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya 'ihraç' istemiyle tebligat yapılmıştı. Varank'ın yorumu ise tepki ile karşılandı. AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan kılıçlı yemin nedeniyle teğmenlere FETÖ benzetmesi ve hatırlatması geldi. Varank, 'Harbiyeli' teğmenlere 'Harbiyeli olmak suç işleme özgürlüğü vermez' dedi. AKP cephesinden teğmenlerin ihracına yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.