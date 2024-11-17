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AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan Teğmenlerle İlgili FETÖ Benzetmesi

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan Teğmenlerle İlgili FETÖ Benzetmesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.11.2024 - 20:25

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya 'ihraç' istemiyle tebligat yapılmıştı. Varank'ın yorumu ise tepki ile karşılandı.  AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan kılıçlı yemin nedeniyle teğmenlere FETÖ benzetmesi ve hatırlatması geldi. Varank, 'Harbiyeli' teğmenlere 'Harbiyeli olmak suç işleme özgürlüğü vermez' dedi. AKP cephesinden teğmenlerin ihracına yönelik destek mesajları gelmeye devam ediyor.

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"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya 'ihraç' istemiyle tebligat yapıldı. Muhalefet kararı eleştirirken iktidardan destek gelmeye devam ediyor.

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu'ya 'ihraç' istemiyle tebligat yapıldı. Muhalefet kararı eleştirirken iktidardan destek gelmeye devam ediyor.

Son açıklama ise AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi. Varank, "Harbiyeli" teğmenlere FETÖ hatırlatması yaptı.

Son açıklama ise AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'tan geldi. Varank, "Harbiyeli" teğmenlere FETÖ hatırlatması yaptı.

Varank, FETÖ ihracı generaller ve 15 Temmuz'da "251 vatan evladını şehit edenler" diyerek "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen teğmenlere mesaj verdi.

Varank, FETÖ ihracı generaller ve 15 Temmuz'da "251 vatan evladını şehit edenler" diyerek "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyen teğmenlere mesaj verdi.

Mustafa Varank, sosyal medyada paylaştığı mesajda "Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..." dedi.

Mustafa Varank, sosyal medyada paylaştığı mesajda "Harbiyeli olmak kimseye disiplinsizlik ve suç işleme özgürlüğü vermez! 15 Temmuz'da 251 vatan evladını şehit eden ve kahraman ordumuzdan ihraç edilen 150 general de harbiye mezunuydu..." dedi.

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