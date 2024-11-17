Silahla Vurulmuştu: TikTok Fenomeni Çağlaca Hastane Odasından Kendisine Saldıran Fenomen Cansu'ya Seslendi
Silahla Vurulmuştu: TikTok Fenomeni Çağlaca Hastane Odasından Kendisine Saldıran Fenomen Cansu'ya Seslendi
Dün gece saatlerinde Ankara, Sincan'da meydana gelen olayda TikTok fenomeni Çağlayan Y. ile bir başka TikTok fenomeni Cansum Ş. arasında ‘erkek muhabbeti’ sebebiyle çıkan kavgada silah patladı. TikTok'ta canlı yayına yansıyan kavgada fenomenlerden Cansum Ş., Çağlayan Y.'yi silahla vurdu. Çağlaca lakaplı Çağlayan Y.'nin hastaneye kaldırılmasıyla son bulan kavgada, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Cansu lakaplı Cansum Ş. gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Çağlaca, kendisini vuran Cansu'ya seslendi.
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Uzunca bir süredir TikTok üzerinden birbiriyle atışan ve birbirlerine demediklerini bırakmayan fenomenler Cansum Ş. ve Çağlayan Y.'nin arasındaki kavga dün gece olaylı kapandı.
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Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana gelen olayda Cansum Ş., kavga esnasında Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı.
Kavga sırasında canlı yayın açan Çağlayan Y., olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Canlı yayında bacağından vurulan @caglcaaa kullanıcı isimli Çağlayan Y., geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından kendisini vuran diğer TikTok fenomeni Cansum Ş.'ye hastane odasından seslendiği bir video paylaştı.
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Bu ikisini bir odaya kapatsanız bir gece biz de kurtulsak 😬