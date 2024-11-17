Silahla Vurulmuştu: TikTok Fenomeni Çağlaca Hastane Odasından Kendisine Saldıran Fenomen Cansu'ya Seslendi

Dün gece saatlerinde Ankara, Sincan'da meydana gelen olayda TikTok fenomeni Çağlayan Y. ile bir başka TikTok fenomeni Cansum Ş. arasında ‘erkek muhabbeti’ sebebiyle çıkan kavgada silah patladı. TikTok'ta canlı yayına yansıyan kavgada fenomenlerden Cansum Ş., Çağlayan Y.'yi silahla vurdu. Çağlaca lakaplı Çağlayan Y.'nin hastaneye kaldırılmasıyla son bulan kavgada, olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan Cansu lakaplı Cansum Ş. gözaltına alındı. Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Çağlaca, kendisini vuran Cansu'ya seslendi.