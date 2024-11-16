TikTok Fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında ‘Erkek’ Kavgası Çıktı: Cansu, Çağla’yı Silahla Vurdu

TikTok fenomeni Çağla ve yine bir başka TikTok fenomeni Cansu arasında ‘erkek muhabbeti’ sebebiyle çıkan kavgada silah patladı. Kavga TikTok’ta canlı yayınlandı. Kavganın dozu arttı, fenomenlerden Cansu, Çağla’yı silahla vurdu!

Olay sonrasında Çağla hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Cansu yakalanarak gözaltına alındı. Cansu isimli fenomenin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.