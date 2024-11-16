TikTok Fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında ‘Erkek’ Kavgası Çıktı: Cansu, Çağla’yı Silahla Vurdu
TikTok Fenomenleri Çağla ve Cansu Arasında ‘Erkek’ Kavgası Çıktı: Cansu, Çağla’yı Silahla Vurdu
TikTok fenomeni Çağla ve yine bir başka TikTok fenomeni Cansu arasında ‘erkek muhabbeti’ sebebiyle çıkan kavgada silah patladı. Kavga TikTok’ta canlı yayınlandı. Kavganın dozu arttı, fenomenlerden Cansu, Çağla’yı silahla vurdu!
Olay sonrasında Çağla hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan Cansu yakalanarak gözaltına alındı. Cansu isimli fenomenin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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Olay, Ankara’nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Cansum Ş. ve Çağlayan Y. arasında silahlı kavga çıktı. Cansum Ş., kavga esnasında Çağlayan Y.'yi ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı.
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Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çağlayan Y., sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay yerinden araçla kaçan Cansum Ş. ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Ş.'nin daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Sokak ortasında bir araya gelen ikilinin kavgasının dozu artınca Cansu, silahını çekti ve Çağla’yı vurdu. İŞTE O GÖRÜNTÜLER...(+18)
Hastaneden görüntüler...
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