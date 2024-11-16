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Gazeteci Sinan Burhan’ın Dönerci Kapısındaki “Hani Nerede Hayat Pahalılığı” Videosuna Tepki Oluştu

Gazeteci Sinan Burhan’ın Dönerci Kapısındaki “Hani Nerede Hayat Pahalılığı” Videosuna Tepki Oluştu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.11.2024 - 21:51

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Sinan Burhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Hani nerede hayat pahalılığı” videosu tepkilere neden oldu. Dönercinin kapısında bekleyenleri videoya halan Burhan “Memlekette bir de pahalılık var diyorlar” diyerek yemek sırası bekleyenleri çekti. 

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Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından şu videoyu paylaştı.

Sinan Burhan’ın paylaşımına sosyal medya hesaplarından büyük tepkiler geldi.

Sinan Burhan’ın paylaşımına sosyal medya hesaplarından büyük tepkiler geldi.
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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