Gazeteci Sinan Burhan’ın Dönerci Kapısındaki “Hani Nerede Hayat Pahalılığı” Videosuna Tepki Oluştu

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Sinan Burhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Hani nerede hayat pahalılığı” videosu tepkilere neden oldu. Dönercinin kapısında bekleyenleri videoya halan Burhan “Memlekette bir de pahalılık var diyorlar” diyerek yemek sırası bekleyenleri çekti.