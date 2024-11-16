Gazeteci Sinan Burhan’ın Dönerci Kapısındaki “Hani Nerede Hayat Pahalılığı” Videosuna Tepki Oluştu
Gazeteci Sinan Burhan’ın Dönerci Kapısındaki “Hani Nerede Hayat Pahalılığı” Videosuna Tepki Oluştu
Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni olan gazeteci Sinan Burhan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Hani nerede hayat pahalılığı” videosu tepkilere neden oldu. Dönercinin kapısında bekleyenleri videoya halan Burhan “Memlekette bir de pahalılık var diyorlar” diyerek yemek sırası bekleyenleri çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından şu videoyu paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinan Burhan’ın paylaşımına sosyal medya hesaplarından büyük tepkiler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın