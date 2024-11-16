Teğmen Ebru Eroğlu'nun Disipline Sevk Edilmesine Sosyal Medyada Tepkiler Yükseldi

Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye sloganlar atmıştı. Teğmenlerin sloganları özellikle hükümet tarafında rahatsızlık yaratmış soruşturma başlatılmıştı. Şimdi de dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu’na, kılıçlı yemin sonrasında ihraç talebiyle disipline sevk edildiği tebliği edildi. Teğmen hakkındaki karar sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu.