Teğmen Ebru Eroğlu'nun Disipline Sevk Edilmesine Sosyal Medyada Tepkiler Yükseldi
Teğmen Ebru Eroğlu'nun Disipline Sevk Edilmesine Sosyal Medyada Tepkiler Yükseldi
Kara Harp Okulu’nun son mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye sloganlar atmıştı. Teğmenlerin sloganları özellikle hükümet tarafında rahatsızlık yaratmış soruşturma başlatılmıştı. Şimdi de dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu’na, kılıçlı yemin sonrasında ihraç talebiyle disipline sevk edildiği tebliği edildi. Teğmen hakkındaki karar sosyal medyada da büyük tepkilere neden oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, bir grup teğmen kılıçlı yemin etmiş ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyerek slogan atmıştı.
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Alay kıdemlisi Teğmen İ.,’nin ardından dönem birincisi olan Teğmen Ebru Eroğlu da ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Teğmen Ebru Eroğlu’nun ihraç talebine sosyal medyada da tepkiler arka arkaya geldi.
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