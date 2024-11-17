Arkeolog Muazzez İlmiye Çığ 110 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yapan Türk arkeolog, dilbilimci ve yazar Muazzez İlmiye Çığ yaşamını yitirdi. Ünlü tarihçinin vefatı, yazarı olduğu Kaynak Yayınları'ndan yapılan bir açıklamayla da kamuoyu ile paylaşıldı. Göç etmiş bir Kırım Tatarı ailenin evladı olan Çığ, 1.Dünya Savaşı'na sayılı günler kala doğmuştu. Laiklik ve kadın hakları konusunda çalışmaları olan Çığ'ın kaybı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenazeye dair bilgilerin ailesi tarafından daha sonra duyurulacağı açıklandı.