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Arkeolog Muazzez İlmiye Çığ 110 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Arkeolog Muazzez İlmiye Çığ 110 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.11.2024 - 19:08 Son Güncelleme: 17.11.2024 - 19:25

Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine çalışmalar yapan Türk arkeolog, dilbilimci ve yazar Muazzez İlmiye Çığ yaşamını yitirdi. Ünlü tarihçinin vefatı, yazarı olduğu Kaynak Yayınları'ndan yapılan bir açıklamayla da kamuoyu ile paylaşıldı. Göç etmiş bir Kırım Tatarı ailenin evladı olan Çığ, 1.Dünya Savaşı'na sayılı günler kala doğmuştu. Laiklik ve kadın hakları konusunda çalışmaları olan Çığ'ın kaybı büyük bir üzüntüyle karşılandı. Cenazeye dair bilgilerin ailesi tarafından daha sonra duyurulacağı açıklandı.

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Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Çığ'ın ölüm haberini kızı ve kitaplarını yayınlayan Kaynak Yayınları doğruladı.

Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti. Çığ'ın ölüm haberini kızı ve kitaplarını yayınlayan Kaynak Yayınları doğruladı.

Çığ için Kaynak Yayınları'ndan yapılan açıklamada "Sümer Kraliçesi" ifadesi kullanıldı ve şu sözlere yer verildi:

Çığ için Kaynak Yayınları'ndan yapılan açıklamada "Sümer Kraliçesi" ifadesi kullanıldı ve şu sözlere yer verildi:

'Türkiye'nin aydınlanma mücadelesinin yorulmak ve yaşlanmak bilmeyen değerli bilim kadını, son Sümer Kraliçesi, değerli yazarımız Muazzez İlmiye Çığ'ı kaybettik. Ailesinin, okurlarının ve ülkemizin başı sağolsun'

Muazzez İlmiye Çığ'ın destansı hayatını bu içeriğimizde okuyabilirsiniz:

Muazzez İlmiye Çığ, yalnızca Sümerolog kimliğiyle değil, aynı zamanda laiklik ve kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan bir isimdi. Çığ, çalışmaları ve yazılarıyla toplumda farkındalık yaratmış, birçok kitap ve makale yayımlayarak önemli katkılarda bulunmuştu.

Muazzez İlmiye Çığ, yalnızca Sümerolog kimliğiyle değil, aynı zamanda laiklik ve kadın hakları savunuculuğuyla da tanınan bir isimdi. Çığ, çalışmaları ve yazılarıyla toplumda farkındalık yaratmış, birçok kitap ve makale yayımlayarak önemli katkılarda bulunmuştu.

Muazzez İlmiye Çığ'ın en önemli eserlerinden biri, Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır.

Muazzez İlmiye Çığ'ın en önemli eserlerinden biri, Sümer tabletlerinin çözümlenmesi ve yayınlanması üzerine yaptığı çalışmalardır.

Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesine ilişkin bilgiler daha sonra yayınevi ve ailesi tarafından paylaşılacak.

Muazzez İlmiye Çığ'ın cenazesine ilişkin bilgiler daha sonra yayınevi ve ailesi tarafından paylaşılacak.

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