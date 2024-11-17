Muazzez İlmiye Çığ Kimdir? 2 Pandemi, 2 Dünya Savaşı, 4 Darbe, 8 Ekonomik Kriz 16 Büyük Deprem Gördü!
Muazzez İlmiye Çığ Kimdir? 2 Pandemi, 2 Dünya Savaşı, 4 Darbe, 8 Ekonomik Kriz 16 Büyük Deprem Gördü!
Sümer ve Asur uygarlıkları üzerine araştırmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ, tarihe adını yazdırmış ünlü Türk arkeolog, dilbilimci ve yazar... Ancak onu yalnızca bu yönüyle değil, laiklik ve kadın hakları konusundaki savunuculuğuyla da hatırlayacağız. Kariyeri boyunca sayısız çalışmalar yapan Muazzez İlmiye Çığ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan yargılanmış ve tutuklanmıştı.
1914 yılında dünyaya gelen Muazzez İlmiye Çığ, 110 yaşında hayatını kaybetti.
Gelin, onu yakından tanıyalım...
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Bu içerikte Biyografya ve Line Tv Bursa (Bölüm 1 - Bölüm 2) kaynak olarak kullanılmıştır.
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Kırımlı göçmen bir ailenin çocuğu olarak, 20 Haziran 1914 tarihinde Bursa'da Muazzez İlmiye İtil adıyla dünyaya geldi.
Türkiye'nin ilk özel okulu 'Bizim Mektep'te öğrenim gördükten sonra 'Bursa Kız Öğretmen Okulu'nun giriş sınavları için binbir çileyle yaşını büyütmek zorunda kalmıştı.
1931'de mezun oldu ve sonraki dönemde Eskişehir'e öğretmen olarak atandı ve ailecek bir kez daha şehir değiştirmiş oldular.
Memuriyetini yanmaması için tanıdık vasıtasıyla rapor alarak öğrenimine devam ederken, akraba evinde kalmamak için de arkadaşıyla hemen bir ev tuttular.
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Fakültede Nazi Almanyası'ndan kaçarak Türkiye'ye sığınan çok iyi hocalardan ders alma şansına erişmişti.
1941'de büyük kızı Yuli Weston, 1947'de küçük kızı Esin Çığ dünyaya geldi.
Birçok dile çevrilen kitapları, dünya çapındaki okullarda ders kitabı olarak okutulan başlıca eserlerden oldu.
Yaptığı iş için oradan oraya koşarak her zaman güncel bilgiyi kolladı ve insanlara aktarmayı da ihmal etmedi.
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