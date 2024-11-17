Dünyanın En İyi Turizm Köyü Seçilen Antalya'nın Ormana Köyü Türkiye'nin Dördüncü Başarısı Oldu!

Antalya’nın Toroslar’ın zirvesinde yeşilin ve tarihin iç içe geçtiği Ormana Köyü 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçildi. 600 kişilik sakinleriyle adeta bir cennet köşesi gibi olan bu köy doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü kültürüyle de büyülüyor. Toros Dağları’nın eteklerinde, eski bir yörük yerleşimi olan Ormana hem huzurlu yaşamı hem de geleneksel dokusu ile dikkat çekiyor. Antalya şehir merkezine yaklaşık 2,5 saat mesafede bulunan bu köy hem yerel halkı hem de ziyaretçileri etkileyen bir atmosfere sahip.

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