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Dünyanın En İyi Turizm Köyü Seçilen Antalya'nın Ormana Köyü Türkiye'nin Dördüncü Başarısı Oldu!

Dünyanın En İyi Turizm Köyü Seçilen Antalya'nın Ormana Köyü Türkiye'nin Dördüncü Başarısı Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
17.11.2024 - 14:34

Antalya’nın Toroslar’ın zirvesinde yeşilin ve tarihin iç içe geçtiği Ormana Köyü 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçildi. 600 kişilik sakinleriyle adeta bir cennet köşesi gibi olan bu köy doğal güzelliklerinin yanı sıra köklü kültürüyle de büyülüyor. Toros Dağları’nın eteklerinde, eski bir yörük yerleşimi olan Ormana hem huzurlu yaşamı hem de geleneksel dokusu ile dikkat çekiyor. Antalya şehir merkezine yaklaşık 2,5 saat mesafede bulunan bu köy hem yerel halkı hem de ziyaretçileri etkileyen bir atmosfere sahip.

Gelin bu köye biraz daha yakından bakalım 👇

Ormana, sadece bir köy olmanın ötesinde benzersiz doğal yapıları ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Manavgat Çayı'nı besleyen dereler arasında yer alan köy hem tarihi yapıları hem de geleneksel yaşam tarzıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Ormana, sadece bir köy olmanın ötesinde benzersiz doğal yapıları ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Manavgat Çayı'nı besleyen dereler arasında yer alan köy hem tarihi yapıları hem de geleneksel yaşam tarzıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

Torosların yüksek zirvelerine kurulu olan bu köy, dağcılıkla uğraşan, geleneksel yörük hayatını sürdüren halkıyla da misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçilere köydeki tarihi taş evlerde konaklama geleneksel el sanatlarıyla tanışma köy halkının misafirperverliğini yakından görme fırsatı sunuluyor.

Torosların yüksek zirvelerine kurulu olan bu köy, dağcılıkla uğraşan, geleneksel yörük hayatını sürdüren halkıyla da misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Ziyaretçilere köydeki tarihi taş evlerde konaklama geleneksel el sanatlarıyla tanışma köy halkının misafirperverliğini yakından görme fırsatı sunuluyor.

UNWTO’nun 2024 Dünya Turizm Köyü Listesi'ne giren Ormana Türkiye'nin bu listede yer alan dördüncü köyü oldu. 2021 yılında Nevşehir’in Mustafapaşa, Sakarya'nın Taraklı, İzmir'in Birgi ve Şirince köyleri de bu prestijli listeye girmeyi başarmıştı.

UNWTO’nun 2024 Dünya Turizm Köyü Listesi'ne giren Ormana Türkiye'nin bu listede yer alan dördüncü köyü oldu. 2021 yılında Nevşehir’in Mustafapaşa, Sakarya'nın Taraklı, İzmir'in Birgi ve Şirince köyleri de bu prestijli listeye girmeyi başarmıştı.

Ormana'nın bu listeye girmesi Türkiye'nin kültürel mirasını ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Bu listeye giren köyler sadece turizmi değil, aynı zamanda geleneksel yaşamı ve sürdürülebilirliği de öne çıkaran yerler olarak dikkat çekiyor.

Ormana'nın bu listeye girmesi Türkiye'nin kültürel mirasını ve doğal zenginliklerini dünyaya tanıtma yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Bu listeye giren köyler sadece turizmi değil, aynı zamanda geleneksel yaşamı ve sürdürülebilirliği de öne çıkaran yerler olarak dikkat çekiyor.

Ormana Köyü’nün içindeki her sokak, her taş, tarih kokuyor. Eski bir yörük yerleşimi olan köydeki evler geleneksel taş işçiliğiyle yapılmış ve yüzyıllar boyu ayakta kalmayı başarmış. Köydeki eski cami, konaklar ve dar sokaklar geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirası barındırıyor.

Ormana Köyü’nün içindeki her sokak, her taş, tarih kokuyor. Eski bir yörük yerleşimi olan köydeki evler geleneksel taş işçiliğiyle yapılmış ve yüzyıllar boyu ayakta kalmayı başarmış. Köydeki eski cami, konaklar ve dar sokaklar geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirası barındırıyor.

Yerel halk, geleneksel yörük göçebe hayatını sürdürmeye devam ederken köyde yaşayanların büyük bölümü hala geçmişteki gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu zengin kültür Ormana'yı sadece doğal güzellikleriyle değil insanlık tarihine dokunan bir yer olarak da özel kılıyor.

Yerel halk, geleneksel yörük göçebe hayatını sürdürmeye devam ederken köyde yaşayanların büyük bölümü hala geçmişteki gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Bu zengin kültür Ormana'yı sadece doğal güzellikleriyle değil insanlık tarihine dokunan bir yer olarak da özel kılıyor.

Toroslar’ın eteklerinde yer alan Ormana yılın her dönemi farklı güzellikler sunuyor. Yazın yeşilin her tonunu, kışın ise karla kaplanmış dağ manzaralarını görebilirsiniz. Antalya’ya uzak olmasına rağmen köy doğa severler, tarih meraklıları ve huzur arayanlar için ideal bir destinasyon haline gelmiş durumda.

Toroslar’ın eteklerinde yer alan Ormana yılın her dönemi farklı güzellikler sunuyor. Yazın yeşilin her tonunu, kışın ise karla kaplanmış dağ manzaralarını görebilirsiniz. Antalya’ya uzak olmasına rağmen köy doğa severler, tarih meraklıları ve huzur arayanlar için ideal bir destinasyon haline gelmiş durumda.

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