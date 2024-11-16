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Uçaklara Kış Aylarında Turuncu ve Yeşil Sıvı Sıkılmasının Muhtemelen İlk Kez Öğreneceğiniz Sebepleri

Uçaklara Kış Aylarında Turuncu ve Yeşil Sıvı Sıkılmasının Muhtemelen İlk Kez Öğreneceğiniz Sebepleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2024 - 19:32

Uçakların kalkış öncesi kanatlarına ve gövdelerine turuncu ya da yeşil sıvı sıkıldığını daha önce görmüş müydünüz? Bu işlem, uçuş güvenliğinin sağlanması için son derece kritik bir rol oynuyor. Özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan uygulama, uçakların havalanmadan önce özel bir hazırlık sürecinden geçtiğini gösteriyor. Turuncu ve yeşil sıvıların ardındaki ilginç detayları öğrendiğinizde şaşıracaksınız! Haydi gelin anlatalım.

Kaynak

De-icing işleminin ilk aşamasında kullanılan turuncu sıvı, glikol ve su karışımından oluşur. Bu sıvı ısıtılarak yüksek basınçla uçağa püskürtülür ve biriken buzu hızla eritir.

De-icing işleminin ilk aşamasında kullanılan turuncu sıvı, glikol ve su karışımından oluşur. Bu sıvı ısıtılarak yüksek basınçla uçağa püskürtülür ve biriken buzu hızla eritir.

Turuncu olmasının sebebi, ekiplerin nereleri temizlediklerini kolayca görebilmeleridir. Ayrıca sıvının kokusunun, uçağın içinden hissedilmesi normaldir ve bu durum tehlikeli değildir.

Turuncu olmasının sebebi, ekiplerin nereleri temizlediklerini kolayca görebilmeleridir. Ayrıca sıvının kokusunun, uçağın içinden hissedilmesi normaldir ve bu durum tehlikeli değildir.

Özellikle kar veya buzlanmanın sürekli devam ettiği koşullarda, sadece de-icing yeterli olmaz. Bu gibi durumlarda "anti-icing" adı verilen ikinci bir işlem devreye girer.

Özellikle kar veya buzlanmanın sürekli devam ettiği koşullarda, sadece de-icing yeterli olmaz. Bu gibi durumlarda "anti-icing" adı verilen ikinci bir işlem devreye girer.

Bu aşamada kullanılan yeşil sıvı, daha az su içerir ve daha yoğundur. Görevi, uçağın yüzeyine yeni buz veya kar birikmesini engellemektir. Sıvı, uçak kalkışa geçtiğinde kanatlardan kayarak etkisini tamamlar.

Bu aşamada kullanılan yeşil sıvı, daha az su içerir ve daha yoğundur. Görevi, uçağın yüzeyine yeni buz veya kar birikmesini engellemektir. Sıvı, uçak kalkışa geçtiğinde kanatlardan kayarak etkisini tamamlar.

De-icing ve anti-icing işlemleri arasında "holdover time" adı verilen bir süre bulunur. Uçağın, sıvılar uygulandıktan sonra güvenli şekilde kalkış yapması için geçen süreyi ifade eder.

De-icing ve anti-icing işlemleri arasında "holdover time" adı verilen bir süre bulunur. Uçağın, sıvılar uygulandıktan sonra güvenli şekilde kalkış yapması için geçen süreyi ifade eder.

Ortalama olarak 22 dakika sürer ancak hava koşulları ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.

Ortalama olarak 22 dakika sürer ancak hava koşulları ve sıcaklığa bağlı olarak değişebilir.

Kısacası uçaklara sıkılan turuncu ve yeşil sıvılar, kış aylarında güvenliğinizi sağlamak için hayati öneme sahip diyebiliriz!

Kısacası uçaklara sıkılan turuncu ve yeşil sıvılar, kış aylarında güvenliğinizi sağlamak için hayati öneme sahip diyebiliriz!

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