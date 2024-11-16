Uçaklara Kış Aylarında Turuncu ve Yeşil Sıvı Sıkılmasının Muhtemelen İlk Kez Öğreneceğiniz Sebepleri

Uçakların kalkış öncesi kanatlarına ve gövdelerine turuncu ya da yeşil sıvı sıkıldığını daha önce görmüş müydünüz? Bu işlem, uçuş güvenliğinin sağlanması için son derece kritik bir rol oynuyor. Özellikle kış aylarında sıkça karşılaşılan uygulama, uçakların havalanmadan önce özel bir hazırlık sürecinden geçtiğini gösteriyor. Turuncu ve yeşil sıvıların ardındaki ilginç detayları öğrendiğinizde şaşıracaksınız! Haydi gelin anlatalım.

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