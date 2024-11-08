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Çoğu Hava Yolu Şirketinin Aksine Eastern Hava Yolları Neden Ayda Sadece Bir Kez Uçuş Yapıyor?

Çoğu Hava Yolu Şirketinin Aksine Eastern Hava Yolları Neden Ayda Sadece Bir Kez Uçuş Yapıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 15:24

Günlük binlerce uçuş yapan büyük hava yolu şirketlerinin aksine Eastern Airlines, sadece bir uçuş gerçekleştiriyor. Uçak seyahatlerinin artık günlük hayatın bir parçası haline geldiği bu dönemde, bir hava yolu şirketinin yalnızca ayda bir ticari uçuş yapması kabul edelim ki biraz tuhaf. Fakat bu durum, Eastern Airlines için pek de geçerli değil! Neden mi? Çünkü arkasında mantıklı bir sebep var.

Kaynak

Eastern Airlines, 1900’lerin başlarında büyük başarı elde eden ve kurucusu Eddie Rickenbacker sayesinde hızla büyüyen bir hava yolu şirketiydi.

Eastern Airlines, 1900’lerin başlarında büyük başarı elde eden ve kurucusu Eddie Rickenbacker sayesinde hızla büyüyen bir hava yolu şirketiydi.

Ancak jet çağının başlaması ve Rickenbacker’ın bu değişime direnmesi şirketi zor durumda bıraktı. Zamanla mali sıkıntılarla karşılaşan Eastern, iflasın eşiğine geldi ve sonunda kapandı.

Ancak jet çağının başlaması ve Rickenbacker’ın bu değişime direnmesi şirketi zor durumda bıraktı. Zamanla mali sıkıntılarla karşılaşan Eastern, iflasın eşiğine geldi ve sonunda kapandı.

Yıllar sonra 2018’de Dynamic Airways isimli küçük bir charter hava yolu şirketi, Eastern Airlines ismini yeniden canlandırmaya karar verdi.

Yıllar sonra 2018’de Dynamic Airways isimli küçük bir charter hava yolu şirketi, Eastern Airlines ismini yeniden canlandırmaya karar verdi.

Ancak 2020 yılında planlarını hayata geçirecekleri sırada pandemi patlak verdi ve ticari uçuşlar durma noktasına geldi. İnsanlar seyahat etmeyi bırakırken Eastern, yük taşımacılığına odaklanarak ayakta kalmayı başardı.

Ancak 2020 yılında planlarını hayata geçirecekleri sırada pandemi patlak verdi ve ticari uçuşlar durma noktasına geldi. İnsanlar seyahat etmeyi bırakırken Eastern, yük taşımacılığına odaklanarak ayakta kalmayı başardı.

Eastern Airlines’ın günümüzdeki ticari uçuşları Miami ile Santo Domingo arasında, ayda sadece bir kez yapılıyor. Bu tuhaf durumun nedeni ise Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA) tarafından konulan sertifikasyon kuralları.

Eastern Airlines’ın günümüzdeki ticari uçuşları Miami ile Santo Domingo arasında, ayda sadece bir kez yapılıyor. Bu tuhaf durumun nedeni ise Amerikan Federal Havacılık Kurulu (FAA) tarafından konulan sertifikasyon kuralları.

Bir hava yolu şirketinin uluslararası uçuş lisansını koruyabilmesi için her 30 günde bir kez uluslararası bir uçuş gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bir hava yolu şirketinin uluslararası uçuş lisansını koruyabilmesi için her 30 günde bir kez uluslararası bir uçuş gerçekleştirmesi gerekiyor.

Eastern, bu gereklilik sayesinde ayda bir uçuş yaparak sertifikasyonunu korumaya devam ediyor.

Aslında Eastern Airlines’ın tek amacı bu uçuşları gerçekleştirmek değil. Şirket, ileride ticari uçuş ağına yeniden genişlemeyi hedefliyor.

Aslında Eastern Airlines’ın tek amacı bu uçuşları gerçekleştirmek değil. Şirket, ileride ticari uçuş ağına yeniden genişlemeyi hedefliyor.

Bu yüzden markalarının değerini korumak ve ileride büyümeye devam etmek adına bu tek uçuşu düzenli olarak yapmaları bir zorunluluk haline gelmiş durumda.

Bu yüzden markalarının değerini korumak ve ileride büyümeye devam etmek adına bu tek uçuşu düzenli olarak yapmaları bir zorunluluk haline gelmiş durumda.

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