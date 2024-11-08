Çoğu Hava Yolu Şirketinin Aksine Eastern Hava Yolları Neden Ayda Sadece Bir Kez Uçuş Yapıyor?

Günlük binlerce uçuş yapan büyük hava yolu şirketlerinin aksine Eastern Airlines, sadece bir uçuş gerçekleştiriyor. Uçak seyahatlerinin artık günlük hayatın bir parçası haline geldiği bu dönemde, bir hava yolu şirketinin yalnızca ayda bir ticari uçuş yapması kabul edelim ki biraz tuhaf. Fakat bu durum, Eastern Airlines için pek de geçerli değil! Neden mi? Çünkü arkasında mantıklı bir sebep var.

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