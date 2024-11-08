Sınırsız Uçuş Hakkı Satan Hava Yolu Şirketinin Milyon Dolarlık Pişmanlığı: “Kendimizi Mahvettik!”

Herkes hata yapar, hatta büyük şirketler de! American Airlines’ın, 1980’lerde bütçe krizine çare olarak sunduğu ömür boyu sınırsız uçuş bileti, planlandığından çok daha pahalıya mal oldu. Nasıl mı? Sadece 250.000 dolara satılan bu uçuş hakkı, bazı 'süper yolcular' sayesinde fiyaskoya dönüştü. İşte o çarpıcı hikaye...

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