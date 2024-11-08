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Sınırsız Uçuş Hakkı Satan Hava Yolu Şirketinin Milyon Dolarlık Pişmanlığı: “Kendimizi Mahvettik!”

Sınırsız Uçuş Hakkı Satan Hava Yolu Şirketinin Milyon Dolarlık Pişmanlığı: “Kendimizi Mahvettik!”

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2024 - 12:23

Herkes hata yapar, hatta büyük şirketler de! American Airlines’ın, 1980’lerde bütçe krizine çare olarak sunduğu ömür boyu sınırsız uçuş bileti, planlandığından çok daha pahalıya mal oldu. Nasıl mı? Sadece 250.000 dolara satılan bu uçuş hakkı, bazı 'süper yolcular' sayesinde fiyaskoya dönüştü. İşte o çarpıcı hikaye...

Kaynak

1980'lerde, American Airlines ciddi bir finansal darboğaza girmişti. Şirket, jet yakıtı gibi büyük harcamalarını karşılayabilmek için yaratıcı çözümler arıyordu. Çözüm mü? Müşterilere sınırsız, ömür boyu geçerli uçuş hakkı sunmak!

1980'lerde, American Airlines ciddi bir finansal darboğaza girmişti. Şirket, jet yakıtı gibi büyük harcamalarını karşılayabilmek için yaratıcı çözümler arıyordu. Çözüm mü? Müşterilere sınırsız, ömür boyu geçerli uçuş hakkı sunmak!

1981 yılında, tam 250.000 dolara sınırsız uçuş bileti satışa çıkarıldı ve ekstra 150.000 dolar ile yolcu yanında bir kişiyi de ücretsiz taşıyabilecekti.

1981 yılında, tam 250.000 dolara sınırsız uçuş bileti satışa çıkarıldı ve ekstra 150.000 dolar ile yolcu yanında bir kişiyi de ücretsiz taşıyabilecekti.

Toplamda 400.000 dolara alınabilecek bu fırsat, yıllar içinde şirketin en büyük pişmanlıklarından biri haline gelecekti.

Toplamda 400.000 dolara alınabilecek bu fırsat, yıllar içinde şirketin en büyük pişmanlıklarından biri haline gelecekti.

Teklif, American Airlines’ın umduğu gibi hafif kullanımda kalmadı. Özellikle Steven Rothstein adında bir yatırımcı, 1987’de satın aldığı biletle her yıl binlerce uçuş yaparak şirketi dev bir mali yük altında bıraktı.

Teklif, American Airlines’ın umduğu gibi hafif kullanımda kalmadı. Özellikle Steven Rothstein adında bir yatırımcı, 1987’de satın aldığı biletle her yıl binlerce uçuş yaparak şirketi dev bir mali yük altında bıraktı.

Rothstein, sıradan bir öğle yemeği için Londra’ya, maç izlemek için Boston’a gitmekten çekinmezdi. Hatta, sevdiği sandviç için sadece bir atıştırmalık yolculuğuna çıkması bile maliyetleri uçurdu.

Rothstein, sıradan bir öğle yemeği için Londra’ya, maç izlemek için Boston’a gitmekten çekinmezdi. Hatta, sevdiği sandviç için sadece bir atıştırmalık yolculuğuna çıkması bile maliyetleri uçurdu.

Rothstein gibi yolcular, şirketin milyonlarca dolarlık zarara uğramasına yol açtı ve öngörülmeyen bir kriz yarattı.

Rothstein gibi yolcular, şirketin milyonlarca dolarlık zarara uğramasına yol açtı ve öngörülmeyen bir kriz yarattı.

2008 yılına gelindiğinde, American Airlines artık bu yolcuların maliyetini taşıyamaz hale geldi. Şirket, Rothstein’ı ve diğer bazı yolcuları sahte isimlerle rezervasyon yaparak sözleşmeyi ihlal etmekle suçladı.

2008 yılına gelindiğinde, American Airlines artık bu yolcuların maliyetini taşıyamaz hale geldi. Şirket, Rothstein’ı ve diğer bazı yolcuları sahte isimlerle rezervasyon yaparak sözleşmeyi ihlal etmekle suçladı.

Amerikan havacılığında nadir görülen bu olay sonucunda Rothstein’ın sınırsız uçuş hakkı iptal edildi. Uzun süren hukuki süreçlerde, Rothstein haklarını savunsa da davaların bazıları gizli anlaşmalarla kapandı.

Amerikan havacılığında nadir görülen bu olay sonucunda Rothstein’ın sınırsız uçuş hakkı iptal edildi. Uzun süren hukuki süreçlerde, Rothstein haklarını savunsa da davaların bazıları gizli anlaşmalarla kapandı.

Bugün hala ömür boyu sınırsız uçuş hakkı olan birkaç kişi olsa da, American Airlines bu biletleri artık satmıyor. Şirket, 2004’te sınırlı bir süreyle bu bileti 5 milyon dolara yeniden satışa çıkarsa da, fazla ilgi görmedi.

Bugün hala ömür boyu sınırsız uçuş hakkı olan birkaç kişi olsa da, American Airlines bu biletleri artık satmıyor. Şirket, 2004’te sınırlı bir süreyle bu bileti 5 milyon dolara yeniden satışa çıkarsa da, fazla ilgi görmedi.

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