Her Şey Bir 'Paspas' Yüzünden: Toyota'nın 2009 Yılında Tüm Dünyayı Sarsan 2,3 Milyar Dolarlık Hatası
Her Şey Bir 'Paspas' Yüzünden: Toyota'nın 2009 Yılında Tüm Dünyayı Sarsan 2,3 Milyar Dolarlık Hatası
Hiç, hızla ilerleyen bir arabada frenlerin çalışmadığını fark ettiğiniz o anı hayal ettiniz mi? İşte Mark Saylor ve ailesi, tam da böyle bir kabusu yaşadı. 2009 yılında gerçekleşen Mark Saylor kazası, Toyota'nın dünya çapında 10 milyon aracı geri çağırması ve milyar dolarlık tazminatlar ödemesiyle sonuçlandı. Peki gerçekten Toyota mı suçluydu, yoksa olayın ardında daha karmaşık bir sebep mi vardı? Gelin detaylara beraber inelim.
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2009 yılının Ağustos ayında, Mark Saylor, Toyota bayisinden ödünç aldığı araçla yolda saatte 190 km hızla giderken fren yapmaya çalıştı ancak araba yavaşlamadı.
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Ailesiyle birlikte arabada sıkışmış olan Mark’ın kayınbiraderi, 911’i arayıp yardım istemek zorunda kaldı. Acil çağrı sadece 17 saniye sürdü; araç fren yapamıyor, hızla ilerliyor ve kontrol edilemiyordu
Olayın ardından sosyal medyada hızla yayılan bu 911 kaydı, Toyota'ya yönelik büyük bir öfke dalgasını beraberinde getirdi. İnsanlar, araçta bir sorun olduğuna inandı ve daha fazla şikayet Toyota'ya ulaşmaya başladı.
5 yıl içinde Toyota araçlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kazalarda yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti. Bu kazalar, Toyota'nın dünya çapında 10 milyon aracı geri çağırmasına neden oldu.
Ayrıca Toyota'nın, ABD hükümetine 1,2 milyar dolar ceza ödemesine ve toplu davalarda 1,1 milyar dolar daha tazminat ödemesine neden oldu. Ama gerçekten bu kazaların sebebi neydi? Toyota’nın hatası mıydı yoksa daha derin bir sorun mu vardı?
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İlk incelemeler, Mark Saylor'ın yaşadığı bu kazanın gevşek bir paspasa bağlı olduğunu ortaya koydu. Toyota, paspasların neden olduğu beklenmedik hızlanmaların önüne geçmek için geniş çaplı bir geri çağırma başlattı.
Consumer Reports, Toyota araçları üzerinde yaptığı testlerde frene bastığınızda motorun hızını kesebildiğini, ancak frenden ayağınızı bir kez bile kaldırdığınızda güç desteğinin kaybolduğunu kanıtladı.
Bu durumda aracı durdurmak neredeyse imkansız hale geliyordu. Mark Saylor'ın başına gelen de tam olarak buydu.
Kazaya sebep olan sadece gevşek bir paspas değil, aynı zamanda bu eksik güç desteği olmuştu. Mark, aracın hızını kesmek için fren pedalına tekrar tekrar bastığında, güç desteği devreden çıkıyordu ve araç kontrolsüz bir şekilde ilerlemeye devam ediyordu.
Toyota’nın geri çağırdığı milyonlarca araç ve ödediği milyar dolarlık tazminatlar, şirket için tarihi bir finansal kayba yol açtı.
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Mark Saylor olayı, Toyota’nın dünya genelinde güvenlik protokollerine dair sorumluluklarını tekrar gözden geçirmesine neden oldu.
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