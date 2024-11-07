Her Şey Bir 'Paspas' Yüzünden: Toyota'nın 2009 Yılında Tüm Dünyayı Sarsan 2,3 Milyar Dolarlık Hatası

Hiç, hızla ilerleyen bir arabada frenlerin çalışmadığını fark ettiğiniz o anı hayal ettiniz mi? İşte Mark Saylor ve ailesi, tam da böyle bir kabusu yaşadı. 2009 yılında gerçekleşen Mark Saylor kazası, Toyota'nın dünya çapında 10 milyon aracı geri çağırması ve milyar dolarlık tazminatlar ödemesiyle sonuçlandı. Peki gerçekten Toyota mı suçluydu, yoksa olayın ardında daha karmaşık bir sebep mi vardı? Gelin detaylara beraber inelim.

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