5 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Pepsi Tarihinin En Büyük Pazarlama Faciası: 349 Olayları
5 Kişinin Ölümüyle Sonuçlanan Pepsi Tarihinin En Büyük Pazarlama Faciası: 349 Olayları
1992'de Pepsi, Filipinler'de başlattığı bir kampanya ile satışlarını patlatmayı hedefliyordu. Ancak 'şanslı numara' olan 349, hayal bile edilemeyecek bir skandala yol açtı ve olaylar beş kişinin ölümüne kadar vardı
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1992 yılının Şubat ayında Pepsi Filipinler, "Number Fever" adıyla büyük bir ödül kampanyası başlattı.
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Kampanya kapsamında, Pepsi şişe kapaklarının içine 001'den 999'a kadar sayılar basıldı ve belirli numaralar, kazananlara 100 peso (yaklaşık 5 ABD Doları) ile 1 milyon peso (yaklaşık 50.000 ABD Doları) arasında değişen ödüller kazandırıyordu.
Bu büyük ödül miktarı, Filipinler'deki ortalama aylık gelirin 611 katıydı ve haliyle kampanya büyük bir ilgiyle karşılandı.
Pepsi'nin satışları hızla yükseldi, pazar payı %19,4'ten %24,9'a fırladı ve binlerce kişi ödüllerini aldı. Ancak işler, 25 Mayıs 1992'de ABS-CBN'in kazanan numaranın "349" olduğunu duyurmasıyla bir anda karıştı.
Pepsi, her gün belirli numaralar için ödül dağıtıyordu ancak o günün kazanan numarası 349, büyük bir hata nedeniyle 800.000 adet normal kapakta da basılmıştı.
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Binlerce Filipinli, kazandıklarını düşündükleri ödüller için Pepsi fabrikalarına akın etti. Pepsi, bu kapakların üzerinde doğrulama kodu bulunmadığı için ödül verilemeyeceğini açıklasa da bu açıklama yetersiz kaldı.
Bir acil toplantı sonrası, hatalı kapak sahiplerine 500 peso teklif edildi ancak teklif, birçok kişiyi tatmin etmedi. Bu olay, protestoların başlangıcına işaret ediyordu.
Pepsi'nin bu teklifi, birçok insanın öfkesini yatıştırmadı. Öfkeli kapak sahipleri, "349 İttifakı" adıyla bir grup kurarak boykot başlattı ve Pepsi'nin Filipinler ofisinin önünde protestolar düzenlemeye başladılar.
1993’te Manila’da bir Pepsi kamyonuna atılan bombayla bir öğretmen ve beş yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Davao’da ise bir Pepsi deposuna atılan el bombası, üç Pepsi çalışanının ölümüne yol açtı.
Yaşanan bu olaylar sonrası, yaklaşık 22.000 kişi Pepsi'ye karşı dava açtı. Binlerce ceza davası açıldı ancak Filipinler Yüksek Mahkemesi, 2006’da Pepsi’nin 349 kapakları için sorumlu tutulamayacağına karar verdi.
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Pepsi’nin Filipinler’deki pazar payı, bu skandal sonrası %17’ye kadar düştü. Ancak yıllar içinde toparlanarak %21 seviyesine ulaştı.
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