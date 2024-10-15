Evde Olsa İçmeyiz: Uçaklarda Domates Suyu Satılmasının Aklınıza Gelmeyecek Sebebi
Evde Olsa İçmeyiz: Uçaklarda Domates Suyu Satılmasının Aklınıza Gelmeyecek Sebebi
Uçak yolculuğu sırasında bazı insanlar normalde hiç yapmadıkları şeyleri yaparlar. Bunun başında ise domates suyu içmek gelir. Peki ama neden?
Uçak yolculuklarının stresli ortamı, yolcuları farklı tercihler yapmaya yönlendiriyor. Bazıları uçuş sırasında alkollü içeceklerle rahatlamaya çalışırken, çok sayıda insan domates suyuna yöneliyor.
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