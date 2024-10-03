Meğer Meraktan Değilmiş: Hava Yolu Şirketleri Seyahat Amacımızın İş mi Yoksa Eğlence mi Olduğunu Niye Sorar?
Meğer Meraktan Değilmiş: Hava Yolu Şirketleri Seyahat Amacımızın İş mi Yoksa Eğlence mi Olduğunu Niye Sorar?
Uçak bileti rezervasyonu yaparken karşımıza çıkan sorulardan biri, seyahatinizin amacıdır: İş mi, yoksa eğlence mi?
Soru ilk başta biraz garip gelse de arkasında tahmin bile edemeyeceğiniz bir strateji yatıyor!
Hava yolu şirketlerinin bu soruyu sormasının temel nedeni, müşterilerini daha iyi tanımak ve onların ihtiyaçlarına göre stratejik kararlar almak.
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