Uçağın Kalkmasına Saatler Olmasına Rağmen Neden Erkenden Havalimanında Olmamız İstenir?

Kimileri havalimanına saatler önceden gidip her şeyi plana göre yapar, kimileriyse kapılar kapanmadan son saniyede yetişir. Peki, havalimanına gerçekten ne zaman gitmeliyiz?

Havalimanına erkenden gitmek sadece güvenlik için değil, stressiz bir seyahat için de olmazsa olmaz. Nedenini öğrenince siz de hak vereceksiniz.

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