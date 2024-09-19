Uçağın Kalkmasına Saatler Olmasına Rağmen Neden Erkenden Havalimanında Olmamız İstenir?
Uçağın Kalkmasına Saatler Olmasına Rağmen Neden Erkenden Havalimanında Olmamız İstenir?
Kimileri havalimanına saatler önceden gidip her şeyi plana göre yapar, kimileriyse kapılar kapanmadan son saniyede yetişir. Peki, havalimanına gerçekten ne zaman gitmeliyiz?
Havalimanına erkenden gitmek sadece güvenlik için değil, stressiz bir seyahat için de olmazsa olmaz. Nedenini öğrenince siz de hak vereceksiniz.
Çoğu hava yolu şirketi; yurt içi uçuşlar için uçuş saatinden en az iki saat, uluslararası uçuşlar için ise üç saat önce havalimanında olmanızı öneriyor.
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