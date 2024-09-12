Her Kazadan Sapasağlam Çıkabilen Kara Kutular Bu Kadar Dayanıklıysa Neden Uçaklar Aynı Malzemeden Yapılmıyor?
Her Kazadan Sapasağlam Çıkabilen Kara Kutular Bu Kadar Dayanıklıysa Neden Uçaklar Aynı Malzemeden Yapılmıyor?
Uçak kazaları, ne yazık ki can kayıplarına yol açan korkutucu olaylardır. Ancak uçak parçalansa bile kara kutu sapasağlam kalıyor değil mi?
Bu durumda aklımıza gelen ilk sorunun 'Neden uçaklar da kara kutularla aynı malzemeden yapılmıyor?' olması kuvvetle muhtemel.
Kara kutular, uçakların kazalardaki en önemli tanıklarıdır. Uçuş boyunca topladığı verilerle, kazanın nedenine dair ipuçları sunar. Kokpit seslerini kaydeden ve uçuş verilerini saklayan bu cihazlar, paslanmaz çelikten üretilir ve aşırı ısıya dayanıklı sıvı köpükle kaplanmıştır.
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