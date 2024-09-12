Her Kazadan Sapasağlam Çıkabilen Kara Kutular Bu Kadar Dayanıklıysa Neden Uçaklar Aynı Malzemeden Yapılmıyor?

Uçak kazaları, ne yazık ki can kayıplarına yol açan korkutucu olaylardır. Ancak uçak parçalansa bile kara kutu sapasağlam kalıyor değil mi?

Bu durumda aklımıza gelen ilk sorunun 'Neden uçaklar da kara kutularla aynı malzemeden yapılmıyor?' olması kuvvetle muhtemel.