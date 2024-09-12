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Her Kazadan Sapasağlam Çıkabilen Kara Kutular Bu Kadar Dayanıklıysa Neden Uçaklar Aynı Malzemeden Yapılmıyor?

Her Kazadan Sapasağlam Çıkabilen Kara Kutular Bu Kadar Dayanıklıysa Neden Uçaklar Aynı Malzemeden Yapılmıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
12.09.2024 - 13:01

Uçak kazaları, ne yazık ki can kayıplarına yol açan korkutucu olaylardır. Ancak uçak parçalansa bile kara kutu sapasağlam kalıyor değil mi?

Bu durumda aklımıza gelen ilk sorunun 'Neden uçaklar da kara kutularla aynı malzemeden yapılmıyor?' olması kuvvetle muhtemel.

Kara kutular, uçakların kazalardaki en önemli tanıklarıdır. Uçuş boyunca topladığı verilerle, kazanın nedenine dair ipuçları sunar. Kokpit seslerini kaydeden ve uçuş verilerini saklayan bu cihazlar, paslanmaz çelikten üretilir ve aşırı ısıya dayanıklı sıvı köpükle kaplanmıştır.

Kara kutular, uçakların kazalardaki en önemli tanıklarıdır. Uçuş boyunca topladığı verilerle, kazanın nedenine dair ipuçları sunar. Kokpit seslerini kaydeden ve uçuş verilerini saklayan bu cihazlar, paslanmaz çelikten üretilir ve aşırı ısıya dayanıklı sıvı köpükle kaplanmıştır.

Yangına, çarpmaya, hatta yıllarca su altında kalmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmışlardır. Yani bir uçak kazasında tüm parçalara ayrılırken, kara kutular genellikle sapasağlam kalır ve kazanın nedenine dair bilgi sağlayabilir.

Yangına, çarpmaya, hatta yıllarca su altında kalmaya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmışlardır. Yani bir uçak kazasında tüm parçalara ayrılırken, kara kutular genellikle sapasağlam kalır ve kazanın nedenine dair bilgi sağlayabilir.

Kara kutuların yapıldığı malzeme gerçekten de inanılmaz derecede sağlamdır. Ancak bir uçağı tamamen bu malzemeden üretmek, düşündüğümüzden çok daha karmaşıktır.

Kara kutuların yapıldığı malzeme gerçekten de inanılmaz derecede sağlamdır. Ancak bir uçağı tamamen bu malzemeden üretmek, düşündüğümüzden çok daha karmaşıktır.

Öncelikle kara kutular küçük cihazlardır ve bu malzemeyle yapılan bir uçağın ağırlığı çok artar.

Öncelikle kara kutular küçük cihazlardır ve bu malzemeyle yapılan bir uçağın ağırlığı çok artar.

Daha ağır bir uçak, havalanabilmek için çok daha fazla güç gerektirir ki bu da hem maliyetin artmasına hem de teknik olarak birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olur.

Daha ağır bir uçak, havalanabilmek için çok daha fazla güç gerektirir ki bu da hem maliyetin artmasına hem de teknik olarak birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olur.

Üstelik uçağın malzemesi ne kadar dayanıklı olursa olsun, bir uçak kazasında yolcuları çarpmanın şiddetinden korumak neredeyse imkansızdır.

Uçağın kara kutu gibi yapılması, yangın ya da parçalanmadan koruyabilir ancak can kaybını önleyemez.

Uçağın kara kutu gibi yapılması, yangın ya da parçalanmadan koruyabilir ancak can kaybını önleyemez.

Kara kutuların sağlam malzemelerle yapılması onların görevini başarıyla yerine getirmesi için gereklidir. Ancak bir uçağı bu malzemeden yapmak, uçuş güvenliğini ya da can kayıplarını engellemez.

Kara kutuların sağlam malzemelerle yapılması onların görevini başarıyla yerine getirmesi için gereklidir. Ancak bir uçağı bu malzemeden yapmak, uçuş güvenliğini ya da can kayıplarını engellemez.

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