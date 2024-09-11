Lastiklerde Bulunan Bu İnce Çubuk Gibi Dikenlerin Ne Olduğunu Merak Ettiniz mi?
Lastiklerde Bulunan Bu İnce Çubuk Gibi Dikenlerin Ne Olduğunu Merak Ettiniz mi?
Lastiklerin üzerindeki o küçük, garip uzantılar dikkatlerinizi çekti mi? Birçok insan bu minik parçaların lastiğin kalitesini ya da aşınma miktarını gösterdiğini düşünebilir, ancak gerçek bambaşka! Gelin anlatıyoruz 👇
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Nubbin denilen bu küçük çıkıntılar genellikle büyük araçlarda, kamyonlar ve traktörlerde görülür. Bazıları bu uzantıların lastiğin kalitesini veya aşınma seviyesini gösterdiğini düşünebilir.
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Ama gerçekte, bu parçalar lastiğin üretim sürecinin bir yan etkisidir. Yani özellikle yapılmıyor, lastik üretim sürecinde kendiliğinden oluşuyor.
Lastik üretiminde kauçuk malzeme ısı ve basınç altında kalıplara dökülürken, lastik ile kalıp arasında hava baloncukları oluşur.
Bu baloncukların dışarı çıkabilmesi için lastik üzerinde ince kanallar bırakılır. İşte bu kanallardan sızan kauçuk, küçük uzantılara dönüşür.
Kanal dediğimiz şey de aslında görselde de dikkatlice bakarsanız ortalarda görebileceğiniz o küçük delikler.
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Bu uzantıları koparmanın lastiğin performansını etkileyip etkilemeyeceği konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu parçalar işlevsel olmaktan ziyade üretim sürecinin bir sonucu ve koparmak lastiğin güvenliğini veya performansını etkilemez.
Her lastikte bu uzantılar bulunmaz; çünkü bazı fabrikalar üretim sırasında bu uzantıları yok eden sistemler kullanıyor. Fakat, bu sistemler ek maliyetler getirdiği için her üretici tarafından tercih edilmiyor.
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