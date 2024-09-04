Suyla Çalışan Araba İcat Eden Adamın Şoke Edici Sonu: "Beni Zehirlediler" Dedi, Peki Gerçek Ne?
Suyla Çalışan Araba İcat Eden Adamın Şoke Edici Sonu: "Beni Zehirlediler" Dedi, Peki Gerçek Ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Stanley Meyer, suyla çalışan arabasını tanıttığında herkesin dikkatini çekmişti. İddiaya göre arabası, sadece 4 litre suyla 180 kilometre yol yapabiliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Meyer'in icadı kadar ölümünün de dikkat çekici olması bir tesadüf değildi. O gün bir restoranda kardeşiyle yemek yerken, ilk yudumunu aldıktan sonra aniden yerinden fırladı, nefes almakta zorlandı ve otoparkta yere düştü.
Meyer'in suyla çalışan araba fikri, petrol devlerinin çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyordu.
Fakat işin ilginç yanı, Meyer'in suyla çalışan motorunun gerçekten işe yarayıp yaramadığına dair kesin bir kanıt hiçbir zaman sunulmamasıydı.
Meyer’in ölümünden sonra, suikast teorileri hızla yayılmaya başladı. Ölümünden sadece bir hafta sonra, suyla çalışan aracının çalınması da bu teorileri güçlendirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın