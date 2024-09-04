Suyla Çalışan Araba İcat Eden Adamın Şoke Edici Sonu: "Beni Zehirlediler" Dedi, Peki Gerçek Ne?

Araç daha sonra bulundu ancak bu olay, Meyer’in iddialarının gerçekliğini sorgulayanlar için bile kuşkulu bir durumdu.

Meyer’in son sözleri, onun destekçileri için bir işaretti: 'Beni icadım yüzünden öldürdüler.' Ancak yapılan resmi açıklamalar, herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığını savundu.