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Suyla Çalışan Araba İcat Eden Adamın Şoke Edici Sonu: "Beni Zehirlediler" Dedi, Peki Gerçek Ne?

Suyla Çalışan Araba İcat Eden Adamın Şoke Edici Sonu: "Beni Zehirlediler" Dedi, Peki Gerçek Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
04.09.2024 - 12:36

1998 yılında Stanley Meyer, dünyayı değiştirebilecek bir icatla öne çıkmıştı: suyla çalışan araba. Fakat bir gün, ani bir şekilde hayatını kaybetti. Son sözleri 'Beni zehirlediler.' oldu. 

Peki bu olay gerçekten bir suikast mıydı yoksa doğal bir ölüm mü?

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Stanley Meyer, suyla çalışan arabasını tanıttığında herkesin dikkatini çekmişti. İddiaya göre arabası, sadece 4 litre suyla 180 kilometre yol yapabiliyordu.

Stanley Meyer, suyla çalışan arabasını tanıttığında herkesin dikkatini çekmişti. İddiaya göre arabası, sadece 4 litre suyla 180 kilometre yol yapabiliyordu.

Suyla çalışan bir araba demek, o dönemin petrol bağımlılığına meydan okumak demekti.

Ancak Meyer'in icadı kadar ölümünün de dikkat çekici olması bir tesadüf değildi. O gün bir restoranda kardeşiyle yemek yerken, ilk yudumunu aldıktan sonra aniden yerinden fırladı, nefes almakta zorlandı ve otoparkta yere düştü.

Ancak Meyer'in icadı kadar ölümünün de dikkat çekici olması bir tesadüf değildi. O gün bir restoranda kardeşiyle yemek yerken, ilk yudumunu aldıktan sonra aniden yerinden fırladı, nefes almakta zorlandı ve otoparkta yere düştü.

Yapılan toksikoloji testlerinde hiçbir zehir izine rastlanmadı. 

Ölüm nedeni beyin anevrizması olarak açıklandı. Fakat bu resmi sonuçlar, suikast teorilerinin önüne geçemedi.

Meyer'in suyla çalışan araba fikri, petrol devlerinin çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyordu.

Meyer'in suyla çalışan araba fikri, petrol devlerinin çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyordu.

İcadı duyulmaya başladığında Meyer, defalarca tehdit edildiğini ve hatta büyük miktarda para teklifleri aldığını iddia etmişti. 

Ancak o, tüm bu teklifleri reddetti. Bu icat, dünya çapında enerji dengesini alt üst edebilirdi.

Fakat işin ilginç yanı, Meyer'in suyla çalışan motorunun gerçekten işe yarayıp yaramadığına dair kesin bir kanıt hiçbir zaman sunulmamasıydı.

Fakat işin ilginç yanı, Meyer'in suyla çalışan motorunun gerçekten işe yarayıp yaramadığına dair kesin bir kanıt hiçbir zaman sunulmamasıydı.

Yargı süreçlerinde bile aracın teknolojisi, sıradan ve işe yaramaz olarak nitelendirildi. 

Bazıları Meyer'in, yatırımcılarını dolandırdığına inanırken diğerleri onun gerçekten bir devrimci olduğuna inanmaya devam etti.

Meyer’in ölümünden sonra, suikast teorileri hızla yayılmaya başladı. Ölümünden sadece bir hafta sonra, suyla çalışan aracının çalınması da bu teorileri güçlendirdi.

Meyer’in ölümünden sonra, suikast teorileri hızla yayılmaya başladı. Ölümünden sadece bir hafta sonra, suyla çalışan aracının çalınması da bu teorileri güçlendirdi.

Araç daha sonra bulundu ancak bu olay, Meyer’in iddialarının gerçekliğini sorgulayanlar için bile kuşkulu bir durumdu.

Meyer’in son sözleri, onun destekçileri için bir işaretti: 'Beni icadım yüzünden öldürdüler.' Ancak yapılan resmi açıklamalar, herhangi bir zehirlenme belirtisi olmadığını savundu.

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