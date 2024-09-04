Arnavutlar Neden Özellikle Mercedes-Benz Araba Kullanmakta Bu Kadar Takıntılı?
Arnavutlar Neden Özellikle Mercedes-Benz Araba Kullanmakta Bu Kadar Takıntılı?
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Mercedes-Benz, dünyanın dört bir yanında lüks ve kaliteli araçlarıyla tanınsa da Arnavutluk’ta bu marka çok daha fazlasını ifade ediyor.
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Ancak bazı hükümet yetkilileri, lüks araç sahibi olabiliyor ve genellikle tercihler Mercedes-Benz'den yana oluyordu.
1991’de komünizmin çöküşüyle birlikte Arnavutluk ekonomisi hızlı bir şekilde özelleşmeye geçti ve birçok kişi ilk kez servet biriktirme fırsatı buldu.
Arnavutluk’un zorlu yol koşulları da Mercedes-Benz’in popülaritesini artıran unsurlardan biri. Ülkenin yolları engebeli ve bakımsız, bu da birçok aracın kısa sürede yıpranmasına neden oluyor.
Yeni araçlarda yüksek ithalat vergilerinin olması, Arnavutlar için sıfır otomobil satın almayı oldukça pahalı hale getiriyor.
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