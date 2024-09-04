Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Temizlik
Evindeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!

etiket Evindeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 09:31

Evinin her alanı temiz olmalı biliyoruz ama bazı yerleri çok başka. Bize kendinden bahset, evinin en temiz yerinin neresi olduğunu tahmin edelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Evinin en sevdiğin bölümü hangisi?

2. Temizlik yaparken en çok dikkat ettiğin şey nedir?

3. Evinin hangi alanında en çok vakit geçiriyorsun?

4. Evinin hangi alanında temizlik yaparken en çok vakit harcıyorsun?

5. Evinin en sık temizlediğin yeri neresi?

5. Evinin en sık temizlediğin yeri neresi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hangi temizlik ürünü senin vazgeçilmezin?

7. Temizlik sonrası hangi kokuyu daha çok tercih edersin?

8. Son olarak temizlikten sonra kendini nasıl hissedersin?

Mutfak!

Senin için mutfak evin kalbi! Tezgahların her zaman pırıl pırıl, dolapların düzenli, her şeyin yerli yerinde. Temizlik konusunda mutfakta adeta bir usta gibisin. Yemek pişirirken bile tertemiz kalmayı başarıyorsun. Misafirlerin bile mutfakta vakit geçirmekten keyif alır. Senin mutfağın her zaman düzenli ve mis gibi kokuyor!

Banyo!

Banyo senin için en önemli alanlardan biri. Fayanslar her zaman tertemiz, lavabolar pırıl pırıl. Banyo senin için bir sığınak gibi ve burada hijyen olmazsa olmaz! Temizlik konusunda en dikkat ettiğin yer burası ve bu da sonuçlarda açıkça belli oluyor. Misafirlerin banyoya girdiğinde ferahlıkla karşılaşıyor!

Yatak odası!

Yatak odası senin en temiz alanın! Çarşaflar her zaman mis gibi, yatak başlığı tertemiz. Burası senin dinlenme ve huzur bulma alanın, bu yüzden temizlik konusunda titizsin. Her şeyin yerli yerinde olduğu, düzenli ve ferah bir yatak odası senin için vazgeçilmez. Yatak odan adeta bir cennet gibi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın