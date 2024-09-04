Evindeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!

Banyo senin için en önemli alanlardan biri. Fayanslar her zaman tertemiz, lavabolar pırıl pırıl. Banyo senin için bir sığınak gibi ve burada hijyen olmazsa olmaz! Temizlik konusunda en dikkat ettiğin yer burası ve bu da sonuçlarda açıkça belli oluyor. Misafirlerin banyoya girdiğinde ferahlıkla karşılaşıyor!