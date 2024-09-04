Evindeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evindeki En Temiz Yeri Tahmin Ediyoruz!
Evinin her alanı temiz olmalı biliyoruz ama bazı yerleri çok başka. Bize kendinden bahset, evinin en temiz yerinin neresi olduğunu tahmin edelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Evinin en sevdiğin bölümü hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Temizlik yaparken en çok dikkat ettiğin şey nedir?
3. Evinin hangi alanında en çok vakit geçiriyorsun?
4. Evinin hangi alanında temizlik yaparken en çok vakit harcıyorsun?
5. Evinin en sık temizlediğin yeri neresi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın