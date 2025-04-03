Her zaman iniş ve çıkışlar vardır. Bu yüzden Nisan ayında da sadece şanslı günlerden söz etmek yeterli olmaz. Zira, güzel günler kadar zor anlar da yaşanabilir bu ay. Ancak ayın en güzel günü 13 Nisan olacak gibi görünüyor. Hayatı gerçekçi ve açık bir şekilde görmemizi sağlayacak olan Terazi Dolunay'ı ile dengeyi de bulacağız.

Bu arada 7 Nisan hem harika bir gün olacak hem de toplumsal anlamda yorulmamızı sağlayacak. Çünkü bir yanda Merkür retro sona ererken bir yanda da Mars'ın güçlü çekimiyle dönüşüm başlayacak. Toplumsal anlamda değişim ile yeni bir dünyadan söz etmek dahi mümkün olabilir.

Son olarak 27 Nisan'da boğa burcunda meydana gelecek olan Yeni Ay kimilerimize kazandırırken kimilerimizin ise para kaybettiği bir gün olabilir. Dikkatli olun.