Nisan Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri
Nisan Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar ve Burçların Kehanetleri
Astrolojik olarak hareketli geçecek olan Nisan ayına hızlı bir başlangıç yaptık. Her anında değişken, telaşlı ve duygusal geçişlerin bir hayli fazla olduğu Nisan ayının 7. günü Merkür retro son bulacak. İşte bu tarihten itibaren ilişkilerde değişiklikler söz konusu olacak. Yine de önümüzü eskisinden çok daha net gördüğümüz aşikar. Peki, Nisan ayında burçları neler bekliyor? Nisan ayı nasıl geçecek?
Gelin, Nisan ayının en şanslı burçları, en şanslı günleri ve kaybedenleri ile yaşanacaklara birlikte göz atalım.
İşte Nisan ayına özel burç yorumları...
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Müjdemizi isteriz, Merkür retro 7 Nisan'da son buluyor! Ancak elbette Nisan ayı da bir hayli hareketli geçecek.
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Nisan ayı hızlı, enerjik ama bir o kadar da iniş çıkışlı bir ay olacak!
Nisan Ayında Meydana Gelecek Astrolojik Olaylar
Nisan Ayının Enleri: İşte Nisan Ayının En Şanslı ve Zor Günleri
Peki, Nisan Ayının En Şanslı Burçları Hangileri?
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Koç: "Özgür olacaksınız"
Boğa: "Kazanmaya oynayacaksınız"
İkizler: "Karar verme zamanı"
Yengeç: "Hislerinizde yanılmayacaksınız"
Aslan: "Hedefe ilerleyin"
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Başak: "Önce siz"
Terazi: "Huzuru sağlayacaksınız"
Akrep: "Harekete geçin"
Yay: "Artık durmayın"
Oğlak: "Risk almayın"
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Kova: "Sakin ve huzurlu olun"
Balık: "İçinizdeki sese kulak verin"
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