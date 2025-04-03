Gazeteci Cem Küçük, boykot çağrısı yaptığı gerekçesiyle TRT 1'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat hakkında açıklamalarda bulundu. EKOL TV'de katıldığı programda yorumlar yapan Cem Küçük, boykot çağrısı sonrası TRT'den kovulan Aybüke Pusat hakkında 'Sen devletin televizyonunda çalışıyorsan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin propagandasına destek veremezsin! Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısına destek veriyorsan, TRT'de işin yok, kovulursun, hak etti' dedi.
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Cem Küçük, TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat hakkında Ekol TV'de açıklamalar yaptı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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