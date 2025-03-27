onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
10 Adımda Dağınıklığı Hayatından Çıkarıyoruz!

etiket 10 Adımda Dağınıklığı Hayatından Çıkarıyoruz!

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
27.03.2025 - 10:31

Hayatından dağınıklığı çıkardığın zaman stresinin azaldığını ve kendini huzurlu hissettiğin anların arttığını göreceksin. Gözünün önünde fazla eşya yığınları olmaz. Bu da kafanın karışmasını engeller ve düşüncelerindeki dağınıklığı da düzenlemiş olursun. Gelin beraber hayatımızdan dağınıklığı nasıl çıkaracağımıza bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Minik adımlar atarak başlamalısın.

Evin tümünü toplamaya bir anda girişmek gözünde büyüyor olabilir. Gözünde büyümesi nedeni ile de temizliği erteliyor olabilirsin. Birden tüm evi toplamaya çalışmak yerine, bir gününü belirli bir alanı toplamaya ayırabilirsin. Böylece sakin ilerlemiş, yorulmadan her şeyi halletmiş olursun.

2. Kullanmadığın eşyaları ayırmalısın.

Son altı aydır giyinmediğin ya da kullanmadığın eşyaların gerçekten gerekli olup olmadığını kendine bir sor bakalım. Eşyalarına tek tek bakarak işine yarayıp yaramadığını kendine sorabilirsin. Fazlalık eşyalardan kurtulduğun zaman daha az dağınıklık olacağını göreceksin.

3. Çöp kutusunu kullanmaktan korkmamalısın.

Kullanmadıklarını ayırdıktan sonra onları yerine koymayı unutma. Yeri neresi mi? Çöp kutusu! Bozuk, kırık ve işe yaramayan eşyaları tutmanın bir anlamı yok. Kenarda onları biriktirmek etrafın dağınık gözükmesine neden olacaktır.

4. Yeni aldığın eşyanın eskisini atmalısın.

Bir eşyanın yenisini almışsan eskini gözden çıkarmışsın demektir. Bu yüzden eskisinin hala elinde olması bir işe yaramaz. Eğer eskisi bozulmamış ya da hala kullanılacak bir durumdaysa ihtiyacı olan birine verebilirsin. Evindeki eşya sayısı ne kadar fazla ise dağınıklık o kadar çok olur!

5. Üç kutu yöntemi ile düzenleme yapmalısın.

Bir alandaki eşyaları üç kutuya ayırabilirsin. Gerçekten kullandıklarını saklanacaklar kutusuna, ihtiyacın olmayan ama başkaları tarafından kullanılabilir durumda olanları bağışlanacak ya da satılacak kutusuna, bozukları ve kırılmışları da atılacaklar kutusuna koyabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yatay yerine dikey düzenlemeyi uygulamalısın.

Çekmecelere yerleştirdiğin eşyaları üst üste koymamalısın. İhtiyacın olan eşya altta kaldığı zaman onu almak için dolabı bir güzel dağıtmak zorunda kalırsın. Dikey bir şekilde temizlersen her şey daha ulaşılır olur ve düzenli gözükür.

7. Günlük beş dakika kuralını uygulamalısın.

Ne kadar yoğun olursan ol günün beş dakikasını temizliğe ayırabilmelisin. Tozları almak, süpürge yapmak gibi işleri beş dakikaya sığdırabilirsin. Etraftaki dağınıklığı görebilir ve dağınıklığın arasında birikmiş tozlara güle güle diyebilirsin.

8. Belki lazım olabilir düşüncesinden kurtulmalısın.

Yıllardır kenarda duran ama 'belki kullanırım' dediğin eşyalara ne yapman gerektiğini artık biliyorsun... Gerçekten kullanıp kullanmayacağını kendine kendine sormalı ve dürüst bir şekilde cevap vermelisin. Eğer bir yıl içerisinde kullanmadıysan, ona ihtiyacın yok demektir.

9. Düzenden keyif almaya çalışmalısın.

Dağınıklığın gidişi ve düzenin gelişi ile birlikte gelen duygulara bir kulak vermelisin. Seni daha rahat hissettirdiğini göreceksin. Temiz ve düzenli bir yerde yaşamak ruhunun da dinginleşmesini sağlar. Bunu gördüğün zaman dağınık bir yaşama bir daha adım atmak istemezsin.

10. Dijital dağınıklığa da bir el atmalısın.

Sadece fiziksel değil, telefondaki gereksiz fotoğraflar ve bilgisayardaki düzensiz dosyalar, gereksiz mailler de seni yorabilir. Dijital bir temizlik ve düzenleme ile kendini daha ferah hissedebilirsin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın