10 Adımda Dağınıklığı Hayatından Çıkarıyoruz!
10 Adımda Dağınıklığı Hayatından Çıkarıyoruz!
Hayatından dağınıklığı çıkardığın zaman stresinin azaldığını ve kendini huzurlu hissettiğin anların arttığını göreceksin. Gözünün önünde fazla eşya yığınları olmaz. Bu da kafanın karışmasını engeller ve düşüncelerindeki dağınıklığı da düzenlemiş olursun. Gelin beraber hayatımızdan dağınıklığı nasıl çıkaracağımıza bakalım!
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1. Minik adımlar atarak başlamalısın.
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2. Kullanmadığın eşyaları ayırmalısın.
3. Çöp kutusunu kullanmaktan korkmamalısın.
4. Yeni aldığın eşyanın eskisini atmalısın.
5. Üç kutu yöntemi ile düzenleme yapmalısın.
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6. Yatay yerine dikey düzenlemeyi uygulamalısın.
7. Günlük beş dakika kuralını uygulamalısın.
8. Belki lazım olabilir düşüncesinden kurtulmalısın.
9. Düzenden keyif almaya çalışmalısın.
10. Dijital dağınıklığa da bir el atmalısın.
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