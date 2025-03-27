10 Adımda Dağınıklığı Hayatından Çıkarıyoruz!

Bir eşyanın yenisini almışsan eskini gözden çıkarmışsın demektir. Bu yüzden eskisinin hala elinde olması bir işe yaramaz. Eğer eskisi bozulmamış ya da hala kullanılacak bir durumdaysa ihtiyacı olan birine verebilirsin. Evindeki eşya sayısı ne kadar fazla ise dağınıklık o kadar çok olur!