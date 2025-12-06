Serdar Ali Çelikler ve Ümit Özat’tan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’na Tepki: "Yaprak Kımıldamadı"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yarışında yara aldı. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli spor yorumcuları, oyuna 19. dakikada sakatlanan Semedo’nun yerine giren Kerem Aktürkoğlu’na tepki gösterdi. Serdar Ali Çelikler, “Büyük kaskal olma yolunda ilerliyor” derken, Ümit Özat ise “Geldiğinden beri yaprak kımıldamadı. Hızlı bile yürümüyor. Senin buna hakkın yok” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.
“Bize de kendini ispat et”
