Serdar Ali Çelikler ve Ümit Özat’tan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’na Tepki: "Yaprak Kımıldamadı"

Trabzonspor, yarın akşam oynanacak maçta Göztepe’yi deplasmanda yenmesi durumunda 34 puana yükselerek ligde 2. sıradaki Fenerbahçe’yi geçecek.

Fenerbahçe’de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu’nun performansı ise Fenerbahçeli taraftarların ilgiyle takip ettiği yorumcuların tepkisini çekti.

NeoSpor isimli YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe eski yöneticisi olan ve Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde ekonomik anlamda ciddi paralar ödediğini söyleyen Hakan Safi’ye seslenerek, “Sen istedin, çek sen konuş. Burası Kerem’in mızmızlığını çekecek kulüp değil. Burası ne Galatasaray ne de Beşiktaş. Burası bambaşka bir kulüp. Kerem Aktürkoğlu çok ağır bir kaskal olmaya doğru gidiyor. Tepki görmesi lazım çünkü sorumluluk almıyor. Kerem Aktürkoğlu’nun bugünkü performansı rahatsızlık verici bir performanstır.” dedi.