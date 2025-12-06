onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Serdar Ali Çelikler ve Ümit Özat’tan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’na Tepki: "Yaprak Kımıldamadı"

Serdar Ali Çelikler ve Ümit Özat’tan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu’na Tepki: "Yaprak Kımıldamadı"

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
07.12.2025 - 00:03

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Başakşehir deplasmanında 2 puan bırakarak zirve yarışında yara aldı. Karşılaşma sonrasında Fenerbahçeli spor yorumcuları, oyuna 19. dakikada sakatlanan Semedo’nun yerine giren Kerem Aktürkoğlu’na tepki gösterdi. Serdar Ali Çelikler, “Büyük kaskal olma yolunda ilerliyor” derken, Ümit Özat ise “Geldiğinden beri yaprak kımıldamadı. Hızlı bile yürümüyor. Senin buna hakkın yok” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray’ın 3 puan gerisine düştü.

Trabzonspor, yarın akşam oynanacak maçta Göztepe’yi deplasmanda yenmesi durumunda 34 puana yükselerek ligde 2. sıradaki Fenerbahçe’yi geçecek.

Fenerbahçe’de sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kerem Aktürkoğlu’nun performansı ise Fenerbahçeli taraftarların ilgiyle takip ettiği yorumcuların tepkisini çekti.

NeoSpor isimli YouTube kanalında konuşan Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe eski yöneticisi olan ve Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde ekonomik anlamda ciddi paralar ödediğini söyleyen Hakan Safi’ye seslenerek, “Sen istedin, çek sen konuş. Burası Kerem’in mızmızlığını çekecek kulüp değil. Burası ne Galatasaray ne de Beşiktaş. Burası bambaşka bir kulüp. Kerem Aktürkoğlu çok ağır bir kaskal olmaya doğru gidiyor. Tepki görmesi lazım çünkü sorumluluk almıyor. Kerem Aktürkoğlu’nun bugünkü performansı rahatsızlık verici bir performanstır.” dedi.

“Bize de kendini ispat et”

“Bize de kendini ispat et”

Sky Spor YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Ümit Özat ise “Kerem’i birinin çekip konuşması lazım artık. ‘Gel kardeşim gel diyecek. Bize de kendini ispat et diyecek’ Galatasaray’da her maç böyle oynuyordun. Geldin, yaprak kımıldamadı hiç. Hareket yok. Hızlı yürümüyor. Senin buna hakkın yok.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın