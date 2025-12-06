onedio
Uykusuz Günler Geliyor: Dünya Kupası'na Katılmamız Halinde Oynayacağımız Maçların Saatleri Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 21:13

A Milli Futbol Takımımız, play-off turunu geçmesi halinde ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanacak. Türkiye turnuvaya katılması halinde D Grubunda ABD, Avusturalya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız maçlarını ise sabah karşı oynayacak.

A Milli Futbol Takımımız, play- off yarı final maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek.

26 Mart’ta oynanacak maçta ev sahipliğini Türkiye yapacak. Türkiye, Romanya’yı elemesi halinde ise deplasmanda Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibi ile 31 Mart’ta karşı karşı gelecek.

Final maçının galibi, Avrupa kıtasından 2026 FIFA Dünya Kupası'na gidecek son 4 takımdan biri olmaya hak kazanacak.

Milli Takımımız, play-off turunu geçerse 2026 Dünya Kupası D Grubunda ev sahiplerinden ABD, Avusturalya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Uykusuz günler bizi bekliyor.

A Milli Futbol Takımımızın, Dünya Kupası’na katılması halinde oynayacağı maçların saatleri tarihleri ve saatleri şöyle;

• 13 Haziran/ Vancouver: Avustralya, Saat 07.00

• 19 Haziran/San Francisco: Paraguay, Saat 07.00

• 25 Haziran/Los Angeles: ABD, Saat 05.00

