Uykusuz Günler Geliyor: Dünya Kupası'na Katılmamız Halinde Oynayacağımız Maçların Saatleri Belli Oldu
A Milli Futbol Takımımız, play-off turunu geçmesi halinde ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası’nda yer almaya hak kazanacak. Türkiye turnuvaya katılması halinde D Grubunda ABD, Avusturalya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takımımız maçlarını ise sabah karşı oynayacak.
A Milli Futbol Takımımız, play- off yarı final maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek.
Uykusuz günler bizi bekliyor.
