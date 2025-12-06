onedio
Samsunspor Paylaştı: Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Gündem Olan Tepkisi

Samsunspor Paylaştı: Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Gündem Olan Tepkisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2025 - 13:59

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşılaştı. Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor’u 3-2 yendi. Maçın son saniyelerinde Samsunspor’un beklediği penaltı verilmezken tartışmalar beraberinde geldi. Samsunspor, resmi X hesabından tartışmalı pozisyona dair Galatasaraylı Yunus Akgün’ün tepkisini paylaştı.

Samsunspor'un paylaşımı şöyleydi:

Tartışmalı pozisyon sırasında Yunus Akgün'ün tepkisi "Evet, Yunus'tan haklı tepki" sözleriyle paylaşıldı.

Tartışmalı pozisyon sırasında Yunus Akgün'ün tepkisi "Evet, Yunus'tan haklı tepki" sözleriyle paylaşıldı.

Galatasaray-Samsunspor, 5 Aralık Cuma akşamı karşılaştı. Galatasaray maçı 3-2 skorla kazandı. Ancak maçın son dakikalarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Samsunspor, 90+7. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisinde Kazımcan Karataş'ın elle oynadığı gerekçesiyle penaltı bekledi. Ancak VAR’ı dinleyen hakem Mehmet Türkmen maçı bitirdi. Samsunspor’dan ise karara büyük tepki geldi. 

Samsunspor, X hesabından Yunus Akgün’ün pozisyon sırasındaki tepkisini paylaştı. Akgün’ün tartışmalı pozisyon ardından elini başına götürmesini “Evet Yunus’tan haklı tepki” sözleriyle paylaşan Samsunspor, duruma tepki gösterdi.

