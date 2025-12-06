Samsunspor Paylaştı: Galatasaraylı Yunus Akgün'ün Gündem Olan Tepkisi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşılaştı. Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor’u 3-2 yendi. Maçın son saniyelerinde Samsunspor’un beklediği penaltı verilmezken tartışmalar beraberinde geldi. Samsunspor, resmi X hesabından tartışmalı pozisyona dair Galatasaraylı Yunus Akgün’ün tepkisini paylaştı.
Tartışmalı pozisyon sırasında Yunus Akgün'ün tepkisi "Evet, Yunus'tan haklı tepki" sözleriyle paylaşıldı.
