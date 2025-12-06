Ahmet Çakar'ın Bahis Oynadığını Söyleyen Cem Küçük'ten Flaş Sözler: "Karısı Üzerinden Oynuyormuş"
Bahis soruşturmasında her geçen gün flaş gelişme yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyonlara başladı. 2. dalga operasyonunda 5 Aralık Cuma 2025 tarihinde 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi Hayriye Arzu Çakar da yer aldı. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Ahmet Çakar ve eşi hakkında flaş iddiada bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük'ten bahis operasyonu sözleri: "Ahmet Çakar'ın bahis oynadığını biliyoruz. Karısı üzerinden oynuyormuş. Bu iddia var."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cem Küçük'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın