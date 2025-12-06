Ahmet Çakar'ın Bahis Oynadığını Söyleyen Cem Küçük'ten Flaş Sözler: "Karısı Üzerinden Oynuyormuş"

Futbolda bahis soruşturması kapsamında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi 5 Aralık Cuma sabahı gözaltına alındı. Gazeteci Cem Küçük, Ahmet Çakar hakkında 'bahis' iddiasında bulundu.

Küçük, 'Ahmet Çakar’ın bahis oynadığını biliyoruz' dedi. Küçük, Ahmet Çakar'ın eşi üzerinden bahis oynadığına dair iddiaların bulunduğunu dile getirdi. Gazeteci Cem Küçük'ün iddiaları şöyle:

'Ahmet Çakar’ı iyi tanırım. Avukatı benim de avukatım. Avukatı bahis değil, şikeden şüphe ettiğini söyledi. Ahmet Çakar’ın bahis oynadığını biliyoruz. Ama yasal değil. Beyaz TV’de çalıştığım dönemde görürdüm elinde bir şey… Onun bu sefer şike iddiası var. Yani kaleciyi ayartma, hakemi ayartma gibi iddia. Mert Hakan Yandaş’ın yakını üzerinden bahis oynadığı iddiası var. Ahmet Çakar karısı üzerinden bahis oynuyormuş. Karısı üzerinden oynadığı iddiası var. Bu arada Ahmet Çakar'ın eşi 70'lerde 80'lerde Türkiye'nin ünlü televizyon markasının sahibinin kızı. Ahmet Çakar'ın karısı çok zengindir zaten büyük zengindir.

Bu soruşturmanın federasyon içine ve daha büyük kulüp başkanlarına uzanması lazım. Hesap hareketlerine bakılması lazım. Adı geçen bazı isimler zaten milyon dolar kazanan adamlar.

Örneğin bir kulüp başkanı yakınının transferde 4 milyon dolar aldığı iddiası var.”