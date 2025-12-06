onedio
Ahmet Çakar'ın Bahis Oynadığını Söyleyen Cem Küçük'ten Flaş Sözler: "Karısı Üzerinden Oynuyormuş"

Dilara Şimşek
06.12.2025 - 10:37

Bahis soruşturmasında her geçen gün flaş gelişme yaşanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında yeni operasyonlara başladı. 2. dalga operasyonunda 5 Aralık Cuma 2025 tarihinde 46 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi Hayriye Arzu Çakar da yer aldı. Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programında Ahmet Çakar ve eşi hakkında flaş iddiada bulundu.

Cem Küçük'ten bahis operasyonu sözleri: "Ahmet Çakar'ın bahis oynadığını biliyoruz. Karısı üzerinden oynuyormuş. Bu iddia var."

Futbolda bahis soruşturması kapsamında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi  5 Aralık Cuma sabahı gözaltına alındı. Gazeteci Cem Küçük, Ahmet Çakar hakkında 'bahis' iddiasında bulundu. 

Küçük, 'Ahmet Çakar’ın bahis oynadığını biliyoruz' dedi. Küçük, Ahmet Çakar'ın eşi üzerinden bahis oynadığına dair iddiaların bulunduğunu dile getirdi. Gazeteci Cem Küçük'ün iddiaları şöyle:

'Ahmet Çakar’ı iyi tanırım. Avukatı benim de avukatım. Avukatı bahis değil, şikeden şüphe ettiğini söyledi. Ahmet Çakar’ın bahis oynadığını biliyoruz. Ama yasal değil. Beyaz TV’de çalıştığım dönemde görürdüm elinde bir şey… Onun bu sefer şike iddiası var. Yani kaleciyi ayartma, hakemi ayartma gibi iddia. Mert Hakan Yandaş’ın yakını üzerinden bahis oynadığı iddiası var. Ahmet Çakar karısı üzerinden bahis oynuyormuş. Karısı üzerinden oynadığı iddiası var. Bu arada Ahmet Çakar'ın eşi 70'lerde 80'lerde Türkiye'nin ünlü televizyon markasının sahibinin kızı. Ahmet Çakar'ın karısı çok zengindir zaten büyük zengindir.

Bu soruşturmanın federasyon içine ve daha büyük kulüp başkanlarına uzanması lazım. Hesap hareketlerine bakılması lazım. Adı geçen bazı isimler zaten milyon dolar kazanan adamlar. 

Örneğin bir kulüp başkanı yakınının transferde 4 milyon dolar aldığı iddiası var.”

Cem Küçük'ün açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
