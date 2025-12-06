Beşiktaş’ın Efsanelerinden Feyyaz Uçar'ın Acı Günü: 3.5 Aylık Torunu Hayatını Kaybetti

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada, 'Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar’ın 3.5 aylık torunu Can Arbay bugün İzmir’de toprağa verildi.