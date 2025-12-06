Beşiktaş’ın Efsanelerinden Feyyaz Uçar'ın Acı Günü: 3.5 Aylık Torunu Hayatını Kaybetti
Beşiktaş’ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, 3.5 aylık torununu kaybettiğini açıklamıştı. Feyyaz Uçar’ın hayatını kaybeden torunu Can Arbay bugün büyük üzüntü içinde toprağa verildi.
Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Feyyaz Uçar, torunun hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.
Beşiktaş ve Fenerbahçe’den başsağlığı mesajı
