Beşiktaş’ın Efsanelerinden Feyyaz Uçar'ın Acı Günü: 3.5 Aylık Torunu Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.12.2025 - 22:38

Beşiktaş’ın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Feyyaz Uçar, 3.5 aylık torununu kaybettiğini açıklamıştı. Feyyaz Uçar’ın hayatını kaybeden torunu Can Arbay bugün büyük üzüntü içinde toprağa verildi.

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Feyyaz Uçar, torunun hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Feyyaz Uçar, torunun hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Feyyaz Uçar yaptığı açıklamada,  'Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle karşıladım. Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı. 

Feyyaz Uçar’ın 3.5 aylık torunu Can Arbay bugün İzmir’de toprağa verildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’den başsağlığı mesajı

Beşiktaş ve Fenerbahçe’den başsağlığı mesajı

Beşiktaş, 'Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz' mesajını yayınlarken, Fenerbahçe, 'Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu ve teknik direktör Feyyaz Uçar’ın torunu Can Arbay’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, Feyyaz Uçar’a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz' ifadelerine yer verdi.

