Temizlik Yaparken Terapi Etkisi Yaratan 11 Küçük Rutin

Bulaşıkları makinaya yerleştirmek için önce temiz tabaklarını yerine koymak gerekir bunu herkes bilir... Her ne kadar yapmak istemesek de gün sonunda tezgah üzerinde birikmiş bir görüntüden çok daha rahatlatıcıdır. Tertemiz tabakları, bardakları yerine koyduktan sonra kirli bulaşıkları da kaldırdın mı işte o tertemiz tezgah seni bir sonraki işin için motive etmenin ilk adımı olacak! Fark etmesen de bir sonraki işe çoktan başlamış oluyorsun bile.