Temizlik Yaparken Terapi Etkisi Yaratan 11 Küçük Rutin
Temizlik yapmak çoğu zaman bir görev gibi görünür ama aslında zihni toparlayan, duyguları yatıştıran sessiz bir terapi gibidir. Süpürge sesi bir ritim, sabun kokusu bir rahatlama, pırıl pırıl yüzeyler ise iç huzurun aynası olabilir. Bazen sadece birkaç dakikalık düzen bütün günü güzelleştirir. Çünkü ev dediğin sadece yaşadığın yer değil enerjini depoladığın alandır. İşte hem evini hem ruhunu arındıracak 11 küçük temizlik rutini!
1. Güne yatağını toplayarak başlamak tüm günü düzene sokar.
2. Camları açınca sadece hava değil ruhun da değişir.
3. Lavaboyu parlatmak kafandaki düşünleri kovmakta sandığından daha da etkili!
4. Çamaşır silkelerken harcadığın efor stresini de azaltır.
5. Toz almak düşüncelerle baş başa kalmanın temizlikli halidir.
6. Dolap düzenlemek karar vermenin küçük bir provasıdır.
7. Gereksiz eşyadan kurtulmak duygusal bir detokstur.
8. Süpürmek farkında olmadan gelen bir ferahlık yaratır.
9. Bulaşıkları makineye yerleştirmek kimsenin favori işi değildir ama gizli bir terapidir.
10. Camları parıl parıl görmek içindeki özgüveni de parlatır.
11. Temizlik sonrası yorgunluk kahvesi bütün terapilerin en güzelidir.
