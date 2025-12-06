onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Temizlik Yaparken Terapi Etkisi Yaratan 11 Küçük Rutin

etiket Temizlik Yaparken Terapi Etkisi Yaratan 11 Küçük Rutin

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
06.12.2025 - 12:31

Temizlik yapmak çoğu zaman bir görev gibi görünür ama aslında zihni toparlayan, duyguları yatıştıran sessiz bir terapi gibidir. Süpürge sesi bir ritim, sabun kokusu bir rahatlama, pırıl pırıl yüzeyler ise iç huzurun aynası olabilir. Bazen sadece birkaç dakikalık düzen bütün günü güzelleştirir. Çünkü ev dediğin sadece yaşadığın yer değil enerjini depoladığın alandır. İşte hem evini hem ruhunu arındıracak 11 küçük temizlik rutini!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Güne yatağını toplayarak başlamak tüm günü düzene sokar.

Sabah uyandığında ilk iş olarak yatağını toplamak basit bir görev gibi görünse de güne zihinsel bir başlangıç çizgisi koyar. Yorganı düzeltirken içsel bir kontrol hissi gelir bu minik başarı duygusu günün geri kalanında da seninle olur. Üstelik düzenli bir yatak odanın enerjisini bile değiştirir.

2. Camları açınca sadece hava değil ruhun da değişir.

Bir odanın havasını değiştirmek insanın enerjisini de değiştiriyor. O ilk serin rüzgar içeri girdiğinde sanki beynin yeniden başlat tuşuna basılmış gibi olur. Havanın tazelenmesiyle birlikte düşüncelerin de ferahlar, kasvet bir anda dağılır. Bazen sadece pencereyi açmak bile terapi gibidir çünkü taze hava içeri girdikçe yorgunluk dışarı çıkar. Üstelik o ferah hissi hiçbir kahve kadar hızlı canlandıramaz.

3. Lavaboyu parlatmak kafandaki düşünleri kovmakta sandığından daha da etkili!

Bitmiş bulaşık sonrası son adım! Lavaboyu temizlerken bir noktadan sonra sadece yaptığın işe odaklanırsın. Ne düşündüğünü, neden düşündüğünü bile hatırlamazsın. Hele ki bir de temizliği bitirmeye bu kadar yakınken! Yeterince parladı mı, temiz oldu mu derken aklındaki düşüncelerden kopar küçük bir terapi yapmış olursun.

4. Çamaşır silkelerken harcadığın efor stresini de azaltır.

Çamaşır asmak genelde sıkıcı bir iş gibi görünür ama aslında bedensel bir rahatlama anıdır. Tüm stresini çamaşırlarını silkelerken atmak tam da gizli bir terapi gibidir. Düşünsene görünmez bir boks torbası gibi! Her hareket farkında olmadan kasılmış enerjiyi dışarı bırakır. Rüzgarda burnuna gelen mis kokular ise sessiz bir ödül gibidir.

5. Toz almak düşüncelerle baş başa kalmanın temizlikli halidir.

Toz alırken çoğu zaman dalıp gidersin el hareket eder, zihin kendi yoluna gider. Kafandaki konular bir bir belirir, temizlikle birlikte tartılır ve yavaşça yerine oturur. Her terapi sessizlikte olmaz bazen en net cevaplar elindekini silerken gelir. Rafların üstü tertemiz olduğunda düşüncelerin de biraz daha berraktır. Bu yüzden toz almak farkında olmadan uzun bir iç sorgudur aslında.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dolap düzenlemek karar vermenin küçük bir provasıdır.

Katladığın her kıyafet, ayırdığın her parça bir karardır aslında. Ne bırakacağını neye yer açacağını seçtikçe bir tür hafifleme başlar. Düzen arttıkça bir tatmin hissi, ardından da tamam diğer şeyleri de halledebilirim düşüncesi gelir. Bu küçük kontrol duygusu başka alanlara da taşar. Dolabın düzeni bazen düşündüğünden fazla motive eder.

7. Gereksiz eşyadan kurtulmak duygusal bir detokstur.

7. Gereksiz eşyadan kurtulmak duygusal bir detokstur.

Atmaya kıyamadığın şeyleri elerken yalnızca eşyalardan değil birikmiş duygulardan da ayrılırsın. Her vedada küçük bir geçmiş parçası kalır ama o boşluk yenilik için yer açar. Bu süreç hem zor hem hafifletici bir temizliktir. Dolapta yer açıldıkça nefes almak kolaylaşır. Geriye kalan eşyalar ise artık seni temsil eder yüklerini değil.

8. Süpürmek farkında olmadan gelen bir ferahlık yaratır.

Her süpürüşte çekilen kırıntıların takırtı sesi tam bir detoks değil de ne? İtiraf edelim bunu hepimiz seviyoruz... Süpürdükçe oh bee dediğimiz gizli bir terapi aslında. Her ne kadar süpürme işinden hoşlanmasak da detaylarında gizli bir rahatlama var.

9. Bulaşıkları makineye yerleştirmek kimsenin favori işi değildir ama gizli bir terapidir.

Bulaşıkları makinaya yerleştirmek için önce temiz tabaklarını yerine koymak gerekir bunu herkes bilir... Her ne kadar yapmak istemesek de gün sonunda tezgah üzerinde birikmiş bir görüntüden çok daha rahatlatıcıdır. Tertemiz tabakları, bardakları yerine koyduktan sonra kirli bulaşıkları da kaldırdın mı işte o tertemiz tezgah seni bir sonraki işin için motive etmenin ilk adımı olacak! Fark etmesen de bir sonraki işe çoktan başlamış oluyorsun bile.

10. Camları parıl parıl görmek içindeki özgüveni de parlatır.

Cam temizliği bittiğinde dışarısı daha net görünür ama asıl fark içeridedir. O pırıl pırıl yüzey emeğinin görünür halidir. Ellerinle yarattığın bu temizlik küçük ama etkili bir tatmin duygusu getirir. Güneş ışığı cama vurdukça içten bir gurur hissedersin. Bazen özgüven tam da bu kadar sade bir şeydir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Temizlik sonrası yorgunluk kahvesi bütün terapilerin en güzelidir.

Temizlik bittiğinde kahveni alıp oturmak günün en huzurlu dakikasıdır. Her şey bitmiştir yapılacak hiçbir şey kalmamıştır. Sadece sessizlik, temizlik kokusu ve o kahvenin sıcaklığı vardır. Yorulmuşsundur ama rahatsındır. O an, hem emeğin hem huzurun birleştiği küçük bir terapi molasıdır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın