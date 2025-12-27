onedio
article/comments
article/share
Düşük Bütçeyle Evi Yenileyebileceğin “Kendin Yap” Taktikleri

Meryem Hazal Çamurcu
27.12.2025 - 12:01

Evi değiştirmek için öyle büyük bütçelere ihtiyacın yok aslında. Birkaç küçük değişiklikle evini baştan yaratabilirsin. Bunun için biraz kolları sıvaman gerek elbette. Peki düşük bütçeyle evini nasıl yenileyebilirsin?

Evde ahşap mobilya varsa onları yenilemek için parlatman yeter!

Ahşap mobilyalar eskiyince evin bütün havasını bozuyorlar. Bunu çözmek aslında çok kolay. Zımpara ile ahşap mobilyanı zımparalayabilir ve vernikleyebilirsin. Bu sayede mobilyan sanki yeni alınmış gibi olur. İstersen bir kat su bazlı boya ile renk de vermen mümkün. Yani oldukça ucuza ahşap mobilyalarını yenileyebilirsin.

Koltukları da düşük bir bütçeyle yenileyebilirsin.

Koltukların artık çok eskidiyse tek çare yeni koltuk almak diye düşünme. Çünkü sadece kılıfları değiştirerek koltukları yenilemiş olursun. Bunun için hazır kılıfları değerlendirebilirsin. Hatta elinden geliyorsa koltuk kılıflarını kendin bile dikebilirsin. 

Kapı kollarını değiştirmek evin havasını bir anda değiştirir.

Evi yenilemek için her zaman büyük değişiklikler gerektiğini düşünme. Mesela eskimiş kapı kollarını değiştirmen bile büyük bir fark yaratır. Beğendiğin kapı kolunu alıp kendin monte ederek çok ucuza bir değişim gerçekleştirebilirsin.

Mutfağa açık raflar yapmak ister misin?

Mutfaklar evlerde genelde dar oluyor ve eşyalar sığmıyor. Bunun çözümü de çok zor değil aslında. Eski rafları temizleyip mutfağındaki boş bir duvara asabilirsin. Bu sayede kendine yer açmış olacaksın. Asacağın rafı mutfağına uygun şekilde boyaman da mümkün.

Poster asıyorsan çerçeveletmeyi dene!

Tabii ki normal çerçeveden bahsetmiyoruz, çünkü onlar çok pahalı. Ama bunun yerine kontrplak alarak posterlerini çerçeveleyebilirsin. Tek poster asmaktansa bu şekilde asarak daha hoş bir görüntü yakalayabilirsin.

LED şeritler her eve lazım!

LED'ler evlere çok sıcak bir hava katıyor. Kitaplığa ya da yatak başına alıp asabileceğin LED ışıklar evin için güzel bir dekorasyon örneği. Çok da ucuza alabileceğin için büyük bir masraf da çıkmıyor sana.

Evdeki cam kavanozları sakın atma!

Kavanozları çöpe atıyorsan yanlış yapıyorsun. Çünkü onları mumluk ya da saksıya dönüştürebilirsin. İstersen dışlarını boyayabilir ya da iplerle dekor yapabilirsin. Bu sayede evini güzelleştirecek parçaları neredeyse bedavaya kendin yapabilirsin.

Çekmeceleri kaplamak da iyi bir fikir.

Çekmecelerin eskiyse onları yenilemen de çok basit aslında. Duvar kağıdı alarak içlerini kaplayabilirsin. Bu sayede çekmecelerin yeni gibi oluyor. İster her çekmeceye ayrı model, istersen tek model yapabilirsin.

Ayna yenilemek de çok kolay.

Eskimiş bir aynan varsa aslına onu yenilemek hiç düşündüğün kadar zor değil. Çerçeveyi evinin dekoruna göre mat siyah, bronz ya da altın tonlarına boyayarak bir anda yeni alınmış bir aynaya sahip olabilirsin. 

Duvarlarını renklendirmek de bir seçenek!

Evin duvarları çok renksizse yapman gereken tek şey duvarları boyamak. Tabii bütün duvarları boyamaktan bahsetmiyoruz. Daha kolay ve ekonomik bir seçenek olarak duvarın bir kısmını boyayabilirsin.

