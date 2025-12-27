Düşük Bütçeyle Evi Yenileyebileceğin “Kendin Yap” Taktikleri

Ahşap mobilyalar eskiyince evin bütün havasını bozuyorlar. Bunu çözmek aslında çok kolay. Zımpara ile ahşap mobilyanı zımparalayabilir ve vernikleyebilirsin. Bu sayede mobilyan sanki yeni alınmış gibi olur. İstersen bir kat su bazlı boya ile renk de vermen mümkün. Yani oldukça ucuza ahşap mobilyalarını yenileyebilirsin.

Koltukları da düşük bir bütçeyle yenileyebilirsin.

Koltukların artık çok eskidiyse tek çare yeni koltuk almak diye düşünme. Çünkü sadece kılıfları değiştirerek koltukları yenilemiş olursun. Bunun için hazır kılıfları değerlendirebilirsin. Hatta elinden geliyorsa koltuk kılıflarını kendin bile dikebilirsin.

Kapı kollarını değiştirmek evin havasını bir anda değiştirir.

Evi yenilemek için her zaman büyük değişiklikler gerektiğini düşünme. Mesela eskimiş kapı kollarını değiştirmen bile büyük bir fark yaratır. Beğendiğin kapı kolunu alıp kendin monte ederek çok ucuza bir değişim gerçekleştirebilirsin.