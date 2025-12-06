onedio
10 Soruda İlişkinin Nereye Gittiğini Söylüyoruz!

10 Soruda İlişkinin Nereye Gittiğini Söylüyoruz!

İrem Coşkun
06.12.2025 - 23:46

İlişkinin başındasın, her şey yolunda ama zaman ilerledikçe o meşhur soru akla geliyor: “Bu ilişki nereye gidiyor?” Eğer sen de böyle düşünmeye başladıysan bu test tam da senin için! Sorulara dürüstçe cevap ver ve ilişkin nereye gidiyor birlikte öğrenelim. 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Partnerinle konuşmadığın bir gün geçirsen ne hissedersin?

3. Peki, partnerin plan yapmayı seven biri mi?

4. İlişkinizin geleceği hakkında konuştuğunuzda ne oluyor?

5. Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanıyor?

6. Söyle bakalım, partnerin seni sosyal çevresine tanıttı mı?

7. Sence partnerin seni gerçekten önemsiyor mu?

8. Partnerinle görüşmediğiniz zamanlarda iletişiminiz nasıl?

9. Senin bu ilişkiden beklentin ne?

10. Sence hayatının aşkını buldun mu?

İlişkin evliliğe gidiyor!

Partnerinle aranda hem güven dolu hem de samimi bir bağ var. Birbirinizi anlamaya çalışıyor, sorunları ertelemeden çözüyorsunuz. Bu ilişki artık fazlasıyla oturmuş. Partnerinle kurduğun iletişim güçlü, duygusal dengeniz yerinde. Ufak tefek tartışmaları büyütmeden geçiyorsunuz, bu da uzun vadede sizi birbirinize daha çok yaklaştırıyor. Eğer böyle devam ederse, yakında evlilik planları yapmaya başlarsınız! O zaman şimdiden tebrikler! 😍

İlişkinin ciddi olmasına daha zaman var!

Partnerinle aranızda güzel bir enerji var ama bazı taşlar hala yerine oturmamış. İkiniz de birbirinizi tanıma sürecindesiniz ve bu normal. Şu anda eğlenceli, samimi ve doğal bir bağ içindesiniz ama derinleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Acele etmeyin, bazı ilişkiler yavaş ama sağlam ilerler. Eğer dürüst iletişimi korur, duygularınızı bastırmazsanız, bu ilişki zamanla çok daha ciddi bir boyuta taşınabilir. Şimdilik tadını çıkar!

Ayrılık çanları çalıyor...

Maalesef ilişkinizin enerjisinde bir düşüş var. Artık konuşmalar yüzeysel, heyecan azalmış ve birbirinize uzak hissetmeye başlamışsınız. Bazen sevgiden çok alışkanlıkla devam ediyor gibisiniz. Belki de biri gitmek istiyor ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor. Şunu unutma; ilişkinin bitmesi, başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Bazen iki insan doğru zamanda tanışmaz. Belki de bu ilişkiden alman gereken dersleri alıp daha sağlıklı bir başlangıç yapman gerekiyordur...

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
