10 Soruda İlişkinin Nereye Gittiğini Söylüyoruz!
İlişkinin başındasın, her şey yolunda ama zaman ilerledikçe o meşhur soru akla geliyor: “Bu ilişki nereye gidiyor?” Eğer sen de böyle düşünmeye başladıysan bu test tam da senin için! Sorulara dürüstçe cevap ver ve ilişkin nereye gidiyor birlikte öğrenelim. 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Partnerinle konuşmadığın bir gün geçirsen ne hissedersin?
3. Peki, partnerin plan yapmayı seven biri mi?
4. İlişkinizin geleceği hakkında konuştuğunuzda ne oluyor?
5. Tartışmalarınız genelde nasıl sonuçlanıyor?
6. Söyle bakalım, partnerin seni sosyal çevresine tanıttı mı?
7. Sence partnerin seni gerçekten önemsiyor mu?
8. Partnerinle görüşmediğiniz zamanlarda iletişiminiz nasıl?
9. Senin bu ilişkiden beklentin ne?
10. Sence hayatının aşkını buldun mu?
İlişkin evliliğe gidiyor!
İlişkinin ciddi olmasına daha zaman var!
Ayrılık çanları çalıyor...
