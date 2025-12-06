onedio
Haftanın Her Günü İçin Yaptığı Kombinleri Paylaşan Din Kültürü Öğretmeni Sosyal Medyada Viral Oldu

Haftanın Her Günü İçin Yaptığı Kombinleri Paylaşan Din Kültürü Öğretmeni Sosyal Medyada Viral Oldu

06.12.2025 - 16:23

Son dönemde öğretmenlerin öğrencileriyle ders anında çektikleri videolarla sık sık karşılaşıyoruz. Bazıları öğrencileri ile yaptıkları etkinlikleri, bazıları dersleri, bazıları ise öğrencilerle gerçekleştirdiği sosyal deney tarzı videoları paylaşıyor. Okulda öğretmenler tarafından video çekilmesi, bir tartışma konusu haline geldi. Birçoğu velilerden izin alınarak gerçekleştirilse de okulda video çekilmesi, özellikle çocukların dahil edilmesi doğru bulunmuyor. 

Bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni okulda çektiği bambaşka bir video ile gündem oldu. Haftanın her günü için yaptığı kombinleri sınıfta çektiği videolar ile paylaşan öğretmenin videosu, sosyal medyada çok konuşuldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medya ikiye bölündü.

Sosyal medya ikiye bölündü.

Kimileri bir öğretmenin böyle bir video ile gündem olmasını etik bulmazken, kimileri ise videoya çocukları bile dahil etmediğini, videoda herhangi bir sorun görmediklerini savundu. Tüm bunların yanında yine işin goygoyunu yapanlar da oldu elbette.

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
