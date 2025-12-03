onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ankara'da 50 Yıldır Sahaflık Yapan Adam Kitap Okumaktan Geldiği Hale İsyan Etti: "Kitap Okumak Cahilliktir"

Ankara'da 50 Yıldır Sahaflık Yapan Adam Kitap Okumaktan Geldiği Hale İsyan Etti: "Kitap Okumak Cahilliktir"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.12.2025 - 15:55

İçerik Devam Ediyor

Kitap okumak sahip olabileceğimiz en ucuz ve dingin hobilerden biri. Kitap okurken her bir sayfada yeni bir macera, yeni bir bilgi, yeni bir düşünceyle karşılaşıyoruz. Doğal olarak okuduğumuz her kitap, hayatımıza yeni bir boyut katıyor, düşüncelerimizi şekillendiriyor ve bakış açımızı genişletiyor. Bununla birlikte dünyada ve çevremize karşı da tutumumuz değişebiliyor. 

Ankara'da 50 senedir sahaflık yapan Kemal Karataş, çok okumaktan dolayı geldiği duruma isyan etti. 'Kitap okumak cahilliktir' diyen Karataş'ın isyanı viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bütün dostlarım ve ailem terk etti. Kitap okumak asosyal yaptı."

"Bütün dostlarım ve ailem terk etti. Kitap okumak asosyal yaptı."

Senelerdir günde 15 saat kitap okuduğunu, sadece yemek yiyerek, uyuyarak ve kitap okuyarak yaşadığını söyleyen Karataş, kitap okumanın kendisini asosyal yaptığını, bu yüzden ailesinin ve arkadaşlarının onu terk ettiğini söyledi. Kendisine alzheimer teşhisi konduğunu söyleyen Karataş 'Kitap okumak cahilliktir' dedi. Elbette isyanının ironi olduğunu belirtti fakat o isyanına pek çok yorum geldi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın