Ankara'da 50 Yıldır Sahaflık Yapan Adam Kitap Okumaktan Geldiği Hale İsyan Etti: "Kitap Okumak Cahilliktir"

Kitap okumak sahip olabileceğimiz en ucuz ve dingin hobilerden biri. Kitap okurken her bir sayfada yeni bir macera, yeni bir bilgi, yeni bir düşünceyle karşılaşıyoruz. Doğal olarak okuduğumuz her kitap, hayatımıza yeni bir boyut katıyor, düşüncelerimizi şekillendiriyor ve bakış açımızı genişletiyor. Bununla birlikte dünyada ve çevremize karşı da tutumumuz değişebiliyor.
Ankara'da 50 senedir sahaflık yapan Kemal Karataş, çok okumaktan dolayı geldiği duruma isyan etti. 'Kitap okumak cahilliktir' diyen Karataş'ın isyanı viral oldu.
"Bütün dostlarım ve ailem terk etti. Kitap okumak asosyal yaptı."
