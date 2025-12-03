Eskişehir'de Gerçekleşen Bir Trafik Kazası Tatbikatında Kendini Role Fazla Kaptıran Ekip

Tatbikatlatın gerçekçi olması önemli bildiğiniz üzere. Bu, tatbikatların başarısını ve etkinliğini doğrudan etkileyen bir faktör. Gerçekçi bir tatbikat, katılımcıların gerçek bir durumda nasıl tepki vereceğini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Bu durumda tatbikata katılan kişilere büyük görev düşüyor. Bazen kendilerini olaya fazla kaptırıp yaşadıklarının bir tatbikat olduğunu unutanlar da oluyor.
Eskişehir'de trafik kazasında araçta sıkışma durumunda yapılacak müdahale için bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatı gerçekleştiren katılımcıların performansı, zaman zaman gerçek olup olmadığını sorgulattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanlar neden tatbikatlarda kendini role fazla kaptırıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın