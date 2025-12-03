onedio
Eskişehir'de Gerçekleşen Bir Trafik Kazası Tatbikatında Kendini Role Fazla Kaptıran Ekip

Eskişehir'de Gerçekleşen Bir Trafik Kazası Tatbikatında Kendini Role Fazla Kaptıran Ekip

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.12.2025 - 14:38

Tatbikatlatın gerçekçi olması önemli bildiğiniz üzere. Bu, tatbikatların başarısını ve etkinliğini doğrudan etkileyen bir faktör. Gerçekçi bir tatbikat, katılımcıların gerçek bir durumda nasıl tepki vereceğini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Bu durumda tatbikata katılan kişilere büyük görev düşüyor. Bazen kendilerini olaya fazla kaptırıp yaşadıklarının bir tatbikat olduğunu unutanlar da oluyor. 

Eskişehir'de trafik kazasında araçta sıkışma durumunda yapılacak müdahale için bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatı gerçekleştiren katılımcıların performansı, zaman zaman gerçek olup olmadığını sorgulattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

İnsanlar neden tatbikatlarda kendini role fazla kaptırıyor?

İnsanlar neden tatbikatlarda kendini role fazla kaptırıyor?

Tatbikatı gerçekleştirecek kişilerden tatbikat sırasında mümkün olduğunda gerçekçi olmaları isteniyor. Zaman zaman ortamın atmosferi de devreye girince insanlar, adrenalinle kendilerini kaybedebiliyor, hatta bazen olayı tamamen gerçekmiş gibi algılayabiliyorlar. Bu durumda da fenalık geçirenler, bayılanlar olabiliyor.

