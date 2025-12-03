Eskişehir'de Gerçekleşen Bir Trafik Kazası Tatbikatında Kendini Role Fazla Kaptıran Ekip

Tatbikatlatın gerçekçi olması önemli bildiğiniz üzere. Bu, tatbikatların başarısını ve etkinliğini doğrudan etkileyen bir faktör. Gerçekçi bir tatbikat, katılımcıların gerçek bir durumda nasıl tepki vereceğini daha iyi anlamalarını sağlıyor. Bu durumda tatbikata katılan kişilere büyük görev düşüyor. Bazen kendilerini olaya fazla kaptırıp yaşadıklarının bir tatbikat olduğunu unutanlar da oluyor.

Eskişehir'de trafik kazasında araçta sıkışma durumunda yapılacak müdahale için bir tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatı gerçekleştiren katılımcıların performansı, zaman zaman gerçek olup olmadığını sorgulattı.