onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sınav Stresinin Getirdiği Hal: Bir Öğrenci Deneme Kitapçıklarını Gözü Kapalı Tanımaya Çalıştı

Sınav Stresinin Getirdiği Hal: Bir Öğrenci Deneme Kitapçıklarını Gözü Kapalı Tanımaya Çalıştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.12.2025 - 08:44

İçerik Devam Ediyor

Sınavlar öğrencilerin hayatının tamamını oluşturuyor. Bu durum, onların yaşam biçimlerini ciddi şekilde değiştiriyor. Sınavların getirdiği bu etki, öğrencilerin günlük yaşantılarını, alışkanlıklarını ve hatta sosyal hayatlarını dahi etkiliyor. Tek odağı sınav olan öğrencilerin hobileri, zevkleri ve yetenekleri bile sınavlara göre şekillenebiliyor.

Bir öğrenci, sınav döneminde edindiği ilginç yeteneği paylaştı. Pek çok kişi sınav döneminde benzer bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Gözü kapalı tanıdı.

Gözü kapalı tanıdı.

Elbette öğrencilerin hayatı test kitapları ve deneme sınavları arasında geçiyor. Artık sınav kitaplarını gözü kapalı tanıyabilen öğrenci o anları kaydetti. Kitapları dokunarak, koklayarak ya da ısırarak tanıyabilen öğrencinin ilginç yeteneği sınav sistemi üzerine düşündürdü.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi bırakabilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
okisi

ben bide şeye şaşırdım ya kedilerden kıyafett yapmılar instagramda gördüm oda cok güzel olmuş nasıl yaptılar acaba onuda paylaşsanıza burda