Sınav Stresinin Getirdiği Hal: Bir Öğrenci Deneme Kitapçıklarını Gözü Kapalı Tanımaya Çalıştı

Sınavlar öğrencilerin hayatının tamamını oluşturuyor. Bu durum, onların yaşam biçimlerini ciddi şekilde değiştiriyor. Sınavların getirdiği bu etki, öğrencilerin günlük yaşantılarını, alışkanlıklarını ve hatta sosyal hayatlarını dahi etkiliyor. Tek odağı sınav olan öğrencilerin hobileri, zevkleri ve yetenekleri bile sınavlara göre şekillenebiliyor.

Bir öğrenci, sınav döneminde edindiği ilginç yeteneği paylaştı. Pek çok kişi sınav döneminde benzer bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.