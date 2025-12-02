onedio
Ankara'da Üniversite Okuyan Bir Öğrenci Bir Günde En Az Ne Kadar Para Harcadığını Paylaştı

Ankara'da Üniversite Okuyan Bir Öğrenci Bir Günde En Az Ne Kadar Para Harcadığını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.12.2025 - 13:44

Bildiğiniz üzere son yıllarda başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerde üniversite okumak oldukça zor. Özellikle barınma gibi temel bir ihtiyaç, artan kira fiyatları sebebiyle karşılanması imkansız bir hale geldi. İstanbul'da üniversite okuyan bir öğrenci, geçtiğimiz günlerde 1 haftada ne kadar para harcadığını gösterdiği bir video paylaşmış, video pek çok kişiyi aydınlatmıştı. 

Ankara'da üniversite okuyan bir öğrenci de benzer bir video paylaştı. 1 günde minimum harcama yaparak yaşamaya çalışan öğrencinin videosu, öğrencilik hayatı ile ilgili fikir verdi.

Buradan izleyebilirsin;

Öğrencilik hayatı, pek çok açıdan oldukça zor.

Bu zorlukların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Öğrenciler, bir yandan eğitim hayatlarını sürdürürken, aynı zamanda ekonomik sıkıntılarla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu durum, onların hem akademik performanslarını hem de genel yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu nedenle, öğrencilerin ekonomik zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak çözümler bulmak, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önem taşıyor.

Kedi Topu

30 lira minübüs çok pahalı