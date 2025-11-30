Aynı Zamanda Öğretmen Olan İçerik Üreticisi Sabit Doğan "Gençler İş Beğenmiyor" Diyenlere Yanıt Verdi

Günümüzde gençlerin en büyük sorunlardan biri hiç işsizlik. Bu durum çok uzun yıllardır da devam ediyor. İşsizlik sosyal hayatın düzenini bozan da bir problem aynı zamanda. Fakat bu durumun suçlusunun işsiz olan gençler olduğunu düşünen bir kesim var. Gençlerin eğitimine ve niteliğine bakılmaksızın herhangi bir işte çalışabileceğini savunanlar, işsizliğin sebebinin gençlerin iş beğenmemesi olduğunu savunuyor.
Öğretmenlik yaptığı dönemde çektiği videolarla hayatımıza giren içerik üreticisi Sabit Doğan, bu söylemi bir öğretmen gözünden yorumladı. Sabit Doğan'ın söyledikleri gençlere moral verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yaşamak sadece karnını doyurmak ve barınmaktan mı ibarettir?”
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın