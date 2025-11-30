onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Aynı Zamanda Öğretmen Olan İçerik Üreticisi Sabit Doğan "Gençler İş Beğenmiyor" Diyenlere Yanıt Verdi

Aynı Zamanda Öğretmen Olan İçerik Üreticisi Sabit Doğan "Gençler İş Beğenmiyor" Diyenlere Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 13:34

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde gençlerin en büyük sorunlardan biri hiç işsizlik. Bu durum çok uzun yıllardır da devam ediyor. İşsizlik sosyal hayatın düzenini bozan da  bir problem aynı zamanda. Fakat bu durumun suçlusunun işsiz olan gençler olduğunu düşünen bir kesim var. Gençlerin eğitimine ve niteliğine bakılmaksızın herhangi bir işte çalışabileceğini savunanlar, işsizliğin sebebinin gençlerin iş beğenmemesi olduğunu savunuyor. 

Öğretmenlik yaptığı dönemde çektiği videolarla hayatımıza giren içerik üreticisi Sabit Doğan, bu söylemi bir öğretmen gözünden yorumladı. Sabit Doğan'ın söyledikleri gençlere moral verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Yaşamak sadece karnını doyurmak ve barınmaktan mı ibarettir?”

"Yaşamak sadece karnını doyurmak ve barınmaktan mı ibarettir?”

Gençlerin herhangi bir işte, sadece temel ihtiyaçları için çalışmasının normalleştirilmesine tepki gösteren Sabit Doğan' Peki gençlerin hiç hayali yok mu?' diyerek gençlerin aldıkları eğitimin ve yeteneklerinin ne kadar değerli olduğunu hatırlattı. Sabit Doğan'ın bir yetişkin olarak gençler için söylediği bu sözler gençlere yalnız olmadıklarını hissettirdi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın