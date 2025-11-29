onedio
Bir Vatandaş Emeklilikle İlgili Dahiyene Fikrini Paylaştı: "Emekliliği Kaldırırım, Bedava mı Çalıştılar?"

Pelin Yelda Göktepe
29.11.2025 - 22:37

Emekliler emekli maaşlarının yetersiz olduğundan dert yanıyor bildiğiniz üzere. Asgari ücretin altında kalan emekli maaşı emekli bireylerin yaşam standartlarını etkileyen önemli bir faktör haline gelmiş durumda. EYT'nin çıkması da yeni bir tartışmayı beraberinde getirmişti. Kimileri erken emekli olanların devlete fazladan yük olduğunu savunurken, kimileri bu ücretin zaten ETY'lilerin haklı olduğunu savunuyor. 

Tüm bu tartışmaların ardından bir vatandaş, emeklilik ile ilgili fikrini paylaştı. Elbette o fikir sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ben bir ülkeyi yönetiyor olsam emekliliği komple kaldırırım."

"Ben bir ülkeyi yönetiyor olsam emekliliği komple kaldırırım."

Eğer başkan olsaydı, emekliliği tamamen kaldıracağını belirten vatandaş gerekçe olarak da çalışırken zaten maaş alıyor olmalarını gösterdi. Emeklilik için yapılan kesintilerden bihaber olan vatandaş, 'Zaten emekli olunca toplu bir para da alıyorlar' diyerek kafaları iyice karıştırdı.

