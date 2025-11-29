Bir Vatandaş Emeklilikle İlgili Dahiyene Fikrini Paylaştı: "Emekliliği Kaldırırım, Bedava mı Çalıştılar?"

Emekliler emekli maaşlarının yetersiz olduğundan dert yanıyor bildiğiniz üzere. Asgari ücretin altında kalan emekli maaşı emekli bireylerin yaşam standartlarını etkileyen önemli bir faktör haline gelmiş durumda. EYT'nin çıkması da yeni bir tartışmayı beraberinde getirmişti. Kimileri erken emekli olanların devlete fazladan yük olduğunu savunurken, kimileri bu ücretin zaten ETY'lilerin haklı olduğunu savunuyor.
Tüm bu tartışmaların ardından bir vatandaş, emeklilik ile ilgili fikrini paylaştı. Elbette o fikir sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ben bir ülkeyi yönetiyor olsam emekliliği komple kaldırırım."
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın