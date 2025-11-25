Atanamadıkları İçin Başka Meslekler Yapmak Zorunda Kalan Öğretmenlerden "Öğretmenler Günü" Paylaşımı

Öğretmenlik, insanlık tarihindeki en saygın ve değerli mesleklerden biri. Toplumun geleceğinin şekillenmesinde en büyük pay öğretmenlerin. Ancak, bu mesleği icra etmek isteyen birçok öğretmen adayı, atanamama sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, hem öğretmen adaylarını hem de eğitim sistemini olumsuz yönde etkiliyor.
Geçtiğimiz gün Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu süreçte mesleğini sürdüren öğretmenlerden birbirinden renkli videolar gelirken, atanamayan öğretmenler de yaşadıkları zorlukları paylaştı. Genç öğretmen adaylarının videoları uzun uzun düşündürdü.
Atanamayan bir öğretmen, öğretmenler için yemek hazırladığı anları paylaştı.
Bir başka öğretmen adayı ise "Okuyun bir altın bileziğiniz olsun" tavsiyesi verenlere çektiği bir video ile yanıt verdi.
Atanamayan başka bir öğretmen de atanamamasına rağmen Öğretmenler Günü'nün kutlanması karşısında yaşadığı duygusal anları paylaştı.
Atanamadığı için kasiyerlik yapan bir kadın Öğretmenler Günü'nde hediye sattığı anları paylaştı.
Öğretmen adaylarına da birçok destek mesajı geldi;
