Atanamadıkları İçin Başka Meslekler Yapmak Zorunda Kalan Öğretmenlerden "Öğretmenler Günü" Paylaşımı

Öğretmenlik, insanlık tarihindeki en saygın ve değerli mesleklerden biri. Toplumun geleceğinin şekillenmesinde en büyük pay öğretmenlerin. Ancak, bu mesleği icra etmek isteyen birçok öğretmen adayı, atanamama sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, hem öğretmen adaylarını hem de eğitim sistemini olumsuz yönde etkiliyor.

Geçtiğimiz gün Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu süreçte mesleğini sürdüren öğretmenlerden birbirinden renkli videolar gelirken, atanamayan öğretmenler de yaşadıkları zorlukları paylaştı. Genç öğretmen adaylarının videoları uzun uzun düşündürdü.