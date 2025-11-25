onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Atanamadıkları İçin Başka Meslekler Yapmak Zorunda Kalan Öğretmenlerden "Öğretmenler Günü" Paylaşımı

Atanamadıkları İçin Başka Meslekler Yapmak Zorunda Kalan Öğretmenlerden "Öğretmenler Günü" Paylaşımı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.11.2025 - 11:52 Son Güncelleme: 25.11.2025 - 12:41

İçerik Devam Ediyor

Öğretmenlik, insanlık tarihindeki en saygın ve değerli mesleklerden biri. Toplumun geleceğinin şekillenmesinde en büyük pay öğretmenlerin. Ancak, bu mesleği icra etmek isteyen birçok öğretmen adayı, atanamama sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, hem öğretmen adaylarını hem de eğitim sistemini olumsuz yönde etkiliyor. 

Geçtiğimiz gün Öğretmenler Günü'nü kutladık. Bu süreçte mesleğini sürdüren öğretmenlerden birbirinden renkli videolar gelirken, atanamayan öğretmenler de yaşadıkları zorlukları paylaştı. Genç öğretmen adaylarının videoları uzun uzun düşündürdü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Atanamayan bir öğretmen, öğretmenler için yemek hazırladığı anları paylaştı.

Atanamayan bir öğretmen, öğretmenler için yemek hazırladığı anları paylaştı.

👇

Bir başka öğretmen adayı ise "Okuyun bir altın bileziğiniz olsun" tavsiyesi verenlere çektiği bir video ile yanıt verdi.

Bir başka öğretmen adayı ise "Okuyun bir altın bileziğiniz olsun" tavsiyesi verenlere çektiği bir video ile yanıt verdi.

👇

Atanamayan başka bir öğretmen de atanamamasına rağmen Öğretmenler Günü'nün kutlanması karşısında yaşadığı duygusal anları paylaştı.

Atanamayan başka bir öğretmen de atanamamasına rağmen Öğretmenler Günü'nün kutlanması karşısında yaşadığı duygusal anları paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

Atanamadığı için kasiyerlik yapan bir kadın Öğretmenler Günü'nde hediye sattığı anları paylaştı.

Atanamadığı için kasiyerlik yapan bir kadın Öğretmenler Günü'nde hediye sattığı anları paylaştı.

👇

Öğretmen adaylarına da birçok destek mesajı geldi;

Öğretmen adaylarına da birçok destek mesajı geldi;
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın