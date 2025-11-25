onedio
İstanbul'da Yaşayan Bir Üniversite Öğrencisi Bir Hafta Boyunca Harcadığı Parayı Hesapladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.11.2025 - 09:06

İstanbul, Türkiye'nin diğer birçok şehrine kıyasla daha yüksek yaşam maliyetine sahip bir metropol. Öğrencilerin nerede olursa olsun hayatını sürdürme konusunda zorlandığı bir gerçekken, İstanbul'da bu durum daha da karmaşık ve zorlayıcı bir hal alıyor. Barınmadan ulaşıma kadar pek çok kalem, ciddi bir maddi güç gerektiriyor. 

İstanbul'da bir öğrenci, 1 hafta boyunca harcadığı parayı paylaştı. Paylaştığı video, İstanbul'da öğrenci olmakla ilgili fikir verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Öğrencinin 1 haftada yaptığı harcamalar şu şekildeydi;

  • Pazartesi: Okula gitmediğim için 0 TL

  • Salı: Eczane: 320 TL

Market: 465 TL

  • Çarşamba: Öğle yemeği: 345 TL

  • Perşembe: Öğle yemeği: 195 TL

Kahve: 150 TL

  • Cuma: Minibüs: 38 TL

Taksi: 345 TL

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
