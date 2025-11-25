İstanbul'da Yaşayan Bir Üniversite Öğrencisi Bir Hafta Boyunca Harcadığı Parayı Hesapladı

İstanbul, Türkiye'nin diğer birçok şehrine kıyasla daha yüksek yaşam maliyetine sahip bir metropol. Öğrencilerin nerede olursa olsun hayatını sürdürme konusunda zorlandığı bir gerçekken, İstanbul'da bu durum daha da karmaşık ve zorlayıcı bir hal alıyor. Barınmadan ulaşıma kadar pek çok kalem, ciddi bir maddi güç gerektiriyor.

İstanbul'da bir öğrenci, 1 hafta boyunca harcadığı parayı paylaştı. Paylaştığı video, İstanbul'da öğrenci olmakla ilgili fikir verdi.