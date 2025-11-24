onedio
İçerik üreticisi Kübra Ayça 6 Yıldır Evli Olup Çocuk Yapmadığı İçin Kendisine Gelen Hakaretleri Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.11.2025 - 10:06

Çocuk sahibi olmayan çiftler, toplumun çeşitli kesimlerinden sürekli bir baskıya maruz kalıyor. Bu durum, onların yaşamlarında belirgin bir stres kaynağı oluştururken, aynı zamanda yanlış kararlar almalarına da sebep olabiliyor. Çocuk sahibi olmayı tercih etmeyen ya da çeşitli sebeplerle çocuk sahibi olamayan kişiler tek gündemleri buymuşçasına sürekli olarak ilginç sorulara maruz kalıyor. 

İçerik üreticisi Kübra Ayça, 6 senedir evli olmasına rağmen çocuk sahibi olmadığı için kendisine gelen yorumları paylaştı. Hakarete varan yorumlar ise sinir bozdu.

"Kısır olmak ne zamandan beri bir hakaret oldu"

6 senedir çocuk sahibi olmadığı için kendisine 'kısır' olduğunu söyleyenlere tepki gösteren Kübra Ayça, tüm kadınların nasıl bir hayat tercih etmiş olursa olsun değerli olduğunu vurguladı. Kendisine, aynı problemden muzdarip olanlardan da destek yorumları geldi.

