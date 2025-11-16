onedio
Erkeklerde Haz Etmediği Özellikleri Sıralayan Kadın Kriterleriyle Biraz Düşündürdü

Erkeklerde Haz Etmediği Özellikleri Sıralayan Kadın Kriterleriyle Biraz Düşündürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.11.2025 - 16:01

İçerik Devam Ediyor

Her insanın ilişkide aradığı belirli özellikler ve beklentiler vardır elbette. Bu, kişinin kendi değer yargılarına, yaşam tarzına ve kişilik özelliklerine bağlı olarak değişir. Kimi zaman bu kriterler, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gerekli olan temel unsurlar olabilirken, bazen de tamamen kişinin kendi kişisel tercihlerini ve arzularını yansıtabilir. Durum böyle olunca bazı beklentiler, diğerlerine bir hayli garip gelebilir. 

Bir kadın, erkeklerde sevmediği özellikleri sıraladı. Sebeplerini kendince açıklasa da liste bazılarına oldukça garip geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

İngilizce bilmemesi, parayı sorun etmesi, oyun oynaması...

İngilizce bilmemesi, parayı sorun etmesi, oyun oynaması...

Bazı kriterler elbette bir mantığa oturtulabildi ama bazıları çok fazla detaycı ve gereksiz bulundu. Her ilişkinin dinamiği farklı olduğundan insanların ilişkiden ve partnerinden bekledikleri elbette yargılanamaz fakat siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizin de bu tarz kriterleriniz var mı?

